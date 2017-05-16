保養身體神器　健康、長壽才有意義

保養身體3神器，健康、長壽才有意義。(圖/康健雜誌提供)

身心健康、能跑能走，是最令人想活到100歲的主因。「沒有活到100歲，是因為沒有正確使用它（身體），」擅長人體結構學、台灣大學醫學工程學研究所教授呂東武一語中的。 哪些器官是健康抵達人生終點線的領路人？

神器1：骨骼肌肉系統

首選答案是骨骼肌肉系統，因為加以訓練就能延緩老化，也是專家學者票選最想保養的「神器」。

「不能出門去要怎麼辦？」曾任衛生署署長的楊志良及國際公衛專家邱淑媞都很愛到處趴趴走，一位愛旅遊、一位瘋野鳥攝影，兩人都覺得骨骼肌肉系統最重要。

呂東武認為骨骼肌肉系統最適合「用進廢退」理論，愈使用、愈刺激就愈強壯，不用就衰退，而且每天走路比偶爾運動更能維持骨密度。

研究發現，每天運動的公雞骨質密度增加最多；偶爾運動的骨質密度並無改變；完全不動的公雞骨質密度衰敗最厲害。

骨骼肌肉系統也常易造成失能。國家衛生研究院群體健康科學研究所博士、老人醫學專家吳易謙引用世界衛生組織（WHO）統計，骨骼肌肉系統的相關疾病仍是近年造成台灣老人失能的主因。

肌肉問題多伴隨長期疼痛，造成不能外出，連帶也使心情鬱卒。

肌少症是年長者最常見的問題，愈來愈被全世界的熟齡醫學專家關注。台北榮民總醫院高齡醫學中心主任陳亮恭以「小額存款」比喻，每天運動或走路練肌力、攝取足夠蛋白質就像小額存款，有助維持骨骼肌肉系統。

早、午餐可以多攝取蛋白質，如豆製品、肉類等，肌肉合成效果最好。

鍛鍊骨骼肌肉系統永不嫌晚。

台大醫院竹東分院院長、也是老年醫學專家的詹鼎正認識一位醫學院教授，38歲時90公斤，發憤回復健康體態，改吃素，每天早上4點起床練投籃500回，走路到台大，下午打1小時羽球，持續至今20多年不變，現年60多歲的他身體狀況不錯，看起來比同儕醫生年輕。

以下動作有助鍛鍊骨骼肌肉系統，呂東武建議每天持續練習，並可藉此了解身體狀況變化。

1.單腳站立：單腳分別站立30秒，可訓練平衡及肌力。

2.走路：走路腳跟著地、不要有聲音。走路能訓練平衡感，因為走路時40％的狀況是單腳站立。建議穿有吸震鞋墊的鞋，避免走路震動對膝蓋造成壓力。並可觀察走路速度，如果走得比平常慢，可能今天狀況比較差。【全文未完，完整內容請見《康健》222期】

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(中時電子報)