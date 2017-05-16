偷152個賓士輪胎車圈 失業技工稱純欣賞

警方在許嫌住處起獲152個賓士輪圈蓋。（圖/陳鴻偉翻攝）

41歲許姓失業汽車工閒來無事，看到停在路旁的賓士車，就以螺絲起子撬開輪胎圈蓋，將有賓士標誌的圈蓋拿走，1名住師大路的住戶，上個月連續被偷3次共12個圈蓋，到原廠詢問1個要價1500元，幾次下來讓他憤而報警，大安分局警方循線追查，昨天逮捕許嫌，並在他家中起獲152個賓士車圈，許強調自己只是好玩，放在家裡純欣賞，訊後被依竊盜罪送辦。

和平東路派出所副所長潘宗威指出，被害人日前氣憤前往報案，表示輪胎車圈被人一偷再偷，「氣死了！有夠無聊！」前2次他還不想計較，但第3次已忍無可忍，警方受理後調閱監視器，發現竊賊都是同一人，作案時只用1把螺絲起子，在3分鐘內撬開4個輪圈蓋偷走，手法相當熟練，經循線追查鎖定許嫌將他逮捕到案。

許嫌表示自己曾從事汽車維修工作，但最近失業在家，一時無聊才會犯案，還表示這種東西賣不出去，所以擺在家裡欣賞，警方偵訊後將這名竊賊依法送辦。

(中時)