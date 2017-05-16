陳介文拍攝Taiwan48紀錄片 紀錄東西方父子相處

亞太創意技術學院應屆畢業生陳介文愛好拍攝短片與微電影，畢業製作「Taiwan48」紀錄片，他以單眼相機錄製Praker父子48小時環島之旅，一手包辦拍攝到剪接，從紀錄片中能看見這對東西方父子對彼此的愛。

陳介文愛好拍攝影短片與微電影，在學期間常與老師楊鈞皓到影像工作室協助拍片或影片後製，練就不同一般學生的視野與能力。

片長38分鐘的畢業製作「Taiwan48」紀錄片，紀錄Praker與繼子Daniel的48小時環島之旅，挑戰時間壓力，並體會各地風土民情。

Parker、Daniel父子計畫48小時內要搭乘公車、台鐵、高鐵、汽車、機車、纜車、渡輪等交通工具，並喝珍奶、台啤、黑松沙士、金門高粱等在地飲料，還要品嚐臭豆腐、香雞排等在地美食，環島路上要拜訪101、貓空、基隆港、漁人碼頭、石門水庫、鬼斧太魯閣、福隆音樂季等。

陳介文說，紀錄片以輕鬆有趣氛圍，紀錄父子倆在環島期間因時間壓力無法睡覺，等錯公車耗時間，父子間大小不斷的爭吵與妥協，還有意見相左與溝通，看見這對東西方父子的愛。

陳介文說，他跟Daniel一樣，發現很多事可以透過計畫挑戰成功，看到他們父子互動，想起父母支持自己拍片，心中充滿暖意。

(中時)