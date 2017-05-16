竹縣慈孝家庭楷模 表揚15組家庭
新竹縣政府16日舉行「慈孝家庭楷模表揚」活動，縣長邱鏡淳親自頒獎表揚15組楷模家庭，其中二重國小古卉琳、自強國中范坤揚等2組家庭，另通過全國楷模核定，將於下周接受教育部表揚。
邱鏡淳表示，孝道是一切行事的基礎，縣府全力彰顯有助親子雙方對彼此關懷、慈愛與尊重，營造「父母慈、子女孝」的溫馨和樂家庭。今年共計有88個家庭參與縣內選拔，由評審從中評選出國小組5名、國中組8名及高中組2名，共計15名慈孝家庭楷模。
其中，自強國中范坤揚與雙親及哥哥共4人同住，他和哥哥兄友弟恭，爸爸常用自己「樹欲靜而風不止，子欲養而親不待」的體認教育他們，兄弟倆有空即到市場幫阿公的忙，一家和樂，足堪楷模。
二重國小古卉琳則是與弟弟及辛苦扶養她們姊弟倆的阿婆相依為命，年近70的阿婆，是位懂得「受人點滴，湧泉報之」的善良長者，平時克勤克儉，在大街小巷撿拾回收物品，兩姊弟耳濡目染養成善良敦厚、勤勞樸實的個性與美德。
湖口高中李明遠是教育處列重點培植的射箭選手，他一出生就被診斷患有先天性心臟病，父母無法照顧而由奶奶撫養，到現在非常珍惜親子、手足之情，在校內工讀，擔任班長，樂觀進取、落落大方。
獲頒慈孝家庭楷模的另有博愛國中楊昊軒、汪順順、湖口高中柯品卉、湖口高中國中部朱鉦達、許庭榛、忠孝國中陳忻妮、新埔國中連宸均、竹北國中蔡昇瑋、六家國小林玟綺、松林國小鄭思劼、十興國小林德高、中興國小呂姿羽。
(中時)
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