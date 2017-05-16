屏東萬人野餐日 4人送野餐墊和風箏
近年來戶外野餐活動盛行，美和科技大學去年首度舉辦屏東野餐日，吸引近萬人參加，今年再度與六堆客家文化園區合作，於21日舉辦「2017社會企業嘉年華暨屏東野餐日」，民眾只要購買野餐包，就能享用在地美食，4人分享包還送野餐墊及風箏。
美和科大創新育成中心去年首度舉辦野餐日，意外大受歡迎，活動當天六堆園區擠滿人潮。今年再度合作，以「農來趣、好社企」為主軸，邀請多家場商進駐提供優質產品，活動聚焦在地美食、小農食材、不斷電活動表演，將帶給民眾嘉年華式的野餐體驗。
美和科大校長陳景川說，今年野餐日精采度更勝去年，將舉辦一系列草地音樂會，也邀請街頭藝人、美和科大學生、六堆在地客家文化團體表演。同時也號召南部優質社會企業、文創產業、地方小農的產品，作為野餐包的內容物。
299元的個人野餐包及1200元的四人分享包，內容都有在地農特產餐點、烘焙西點、果汁飲品等，四人包還加贈野餐墊及風箏1只。1400份的野餐包一推出就造成搶購，目前所剩不多，民眾可上網預訂或到多麥綠各通路點購買。
屏東野餐日時間為21日上午10時到下午5時，歡迎民眾扶老攜幼一起來享受野餐樂趣。
(中時)
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