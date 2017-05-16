「溫蒂小姐」定期捐新書 造福三灣鄉親
苗栗縣三灣鄉圖書館長期推動閱讀，讓鄉內居民及孩童養成閱讀習慣，圖書館近1年陸續收到「溫蒂小姐」寄來近百本書籍，多是全新的英文繪本，捐贈書籍的溫蒂小姐低調表示「只要孩子們喜歡就值得」。圖書館長謝淑貞感謝捐書人心意，偏鄉購書經費有限，將充分使用書籍，讓三灣孩子能多元閱讀。
去年6月，快遞員搬進一箱貨品要圖書館員簽收，箱子滿滿新書，大多數都是封面可愛的英文繪本，讓管員驚訝又開心。
三灣圖書館這1年來陸續收到「溫蒂小姐」寄來的新書，每次都有近20本書籍，大部分是英文繪本，館長謝淑貞說，捐書者相當低調，從未現身，回電致謝時，「溫蒂小姐」說，不想只做選書賣書的人，還想為社會多做點事，她認為閱讀可以為孩子的觀念與想法帶來不一樣啟發。
謝淑貞說，三灣鄉公所每年編列約10萬元添購新書，而「溫蒂小姐」定期寄來的全新英文繪本相當別緻，市面上也較少見，圖書館定期上架後吸引家長注意，紛紛借回家與孩子一同閱讀，成為圖書館熱門借閱書籍之一。
(中時)
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