高雄工安頻傳 新任勞檢處長要找老闆喝咖啡
近來，高雄工安事件頻傳，釀成多起死傷悲劇。今(16)日高雄市勞檢處新任處長許峯源布達時強調，唯有從源頭管理，才能有效減少工安意外；上任首件事將找老闆們「喝咖啡」，畢竟老闆不支持，工安也推不動，同時將列管頻出包事業單位。
55歲新任處長許許峯源，從勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心副主任職位調任，他是土木工程碩士，從基層一路歷練、學經歷完整，歷經南區職業安全衛生中心技正、科長及副主任，在勞動檢查界服務逾20載。
近期高雄國公營事業、民間及公共工程發生職災意外、致死頻傳，他說針對公共工程主辦單位，要求依照中央訂定「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」辦理，務必改善國公營事業、政府投資事業及公共工程高頻率出包狀況。
他進一步指出，接下來勞檢處將找老闆們喝咖啡外，也將採取一連串防災對策，如勤查重罰與高階主管座談、要求落實承攬人管理、辦理實作觀摩、與公共工程主辦單位聯合稽查等。
他強調，一旦發生重大職災或有發生職業災害之虞的事業單位、工地，除祭出停工處分、開罰外，勞檢處另將嚴加管控，後續提高檢查頻率，並將同一事業單位其他事業、工地或工廠，納入管控對象。
勞工局長鄭素玲表示，高雄市產業型態多元，包含造船、石化業、鋼鐵業等高風險產業，期望在許處長領導下，再降職災數、提升安全文化，努力為高雄市勞工營造「安心就業，尊嚴勞動」職場環境。
(中時)
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