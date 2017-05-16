香港國際美食大獎 高餐勇奪26獎

高餐大學生在香港國際美食大獎大放異彩，其中吳定祐（左三）、蘇承泰（右三）雙雙摘金，表現亮眼。（圖/柯宗緯）

高餐大師生在「HOFEX-香港國際美食大獎」囊括26面獎牌，大放異彩。西餐廚藝系吳定祐、餐管系蘇承泰雙雙摘金，分別在羊排、「冷展-前菜」項目，以精湛技巧及獨特口味征服評審味蕾，兩人驕傲地說，「這是獻給自己最棒的畢業禮物了！」

吳定祐在「西式烹調」項目羊排，一舉奪下「現場烹調青年組羊排」金牌外，更獲全場最高分，大會另頒獎座「The best of the best young Chef」；他在1小時內與時間賽跑，完成烤羊排、羊肉捲及燉羊肉3道料理，賽前1個月天天在學校廚房練習8小時，「羊排吃到會怕」，終於用成績證明自己實力。

蘇承泰歷經多個大賽洗禮，此次挑戰高難度「冷展-前菜」項目，且是報名職業組，須做出6道料理。他說，重點需掌握食材特性，而致勝關鍵是將缺點降到最低，賽前他不懂的就拚命問老師，他將獎牌視為最棒的畢業禮物，稍微休息過後，接著將為馬來西亞「Tiger Cup」廚藝賽事做準備。

「香港HOFEX國際美食大獎」上周落幕，歷經4天激烈競爭，高餐大共獲2面金牌、11面銀牌、13面銅牌，成績斐然。老師陳寬定說，獲獎的同學實力獲得肯定，但沒有獲獎的也不用氣餒，至少已獲得寶貴經驗，鼓勵他們再接再厲。

(中時)