香港國際美食大獎 高餐勇奪26獎

高餐大學生在香港國際美食大獎大放異彩,其中吳定祐(左三)、蘇承泰(右三)雙雙摘金,表現亮眼。(圖/柯宗緯)

高餐大師生在「HOFEX-香港國際美食大獎」囊括26面獎牌,大放異彩。西餐廚藝系吳定祐、餐管系蘇承泰雙雙摘金,分別在羊排、「冷展-前菜」項目,以精湛技巧及獨特口味征服評審味蕾,兩人驕傲地說,「這是獻給自己最棒的畢業禮物了!」

吳定祐在「西式烹調」項目羊排,一舉奪下「現場烹調青年組羊排」金牌外,更獲全場最高分,大會另頒獎座「The best of the best young Chef」;他在1小時內與時間賽跑,完成烤羊排、羊肉捲及燉羊肉3道料理,賽前1個月天天在學校廚房練習8小時,「羊排吃到會怕」,終於用成績證明自己實力。

蘇承泰歷經多個大賽洗禮,此次挑戰高難度「冷展-前菜」項目,且是報名職業組,須做出6道料理。他說,重點需掌握食材特性,而致勝關鍵是將缺點降到最低,賽前他不懂的就拚命問老師,他將獎牌視為最棒的畢業禮物,稍微休息過後,接著將為馬來西亞「Tiger Cup」廚藝賽事做準備。

「香港HOFEX國際美食大獎」上周落幕,歷經4天激烈競爭,高餐大共獲2面金牌、11面銀牌、13面銅牌,成績斐然。老師陳寬定說,獲獎的同學實力獲得肯定,但沒有獲獎的也不用氣餒,至少已獲得寶貴經驗,鼓勵他們再接再厲。

