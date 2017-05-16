泰王辣穿超短背心影片瘋傳 政府揚言不刪就封鎖臉書
泰國國王瓦吉拉隆功(Maha Vajiralongkorn)去年曾在德國被拍到，身著黃色超短背心，僅勉強遮住胸前兩點，露出肚子、手臂及上半身大面積的刺青圖騰，身邊還牽著一名辣妹在逛商場，而這段影片最近又在臉書上瘋傳，這讓泰國政府氣炸了，要求臉書在16日10點以前將這些影片撤掉，否則將封鎖臉書。而目前期限已過，泰國仍可使用臉書。
據《每日郵報》報導，近日網路上瘋傳的影片，是泰國瓦吉拉隆功去年7月身著超短背心，而身上的貼著紋身貼紙，偕辣妹大逛德國慕尼黑被路人所拍下，這段影片的流傳讓泰國政府感到不滿，國家廣播電信委員會在上周就發函給臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg），要求臉書在16日早上10點以前撤除影片，否則將以臉書侮辱王的罪名，全面封鎖臉書。在泰國侮辱王室會被判刑3年到15年。
而據《BBC》報導，泰國政府給的期限過後，國家廣播電信委員會(NBTC)表示，刑事法庭已經開始進行相關禁令的程序，但是相關文件還沒有被送至臉書公司，所以臉書公司目前還沒有被封鎖，還是可以在當地使用臉書。
瓦吉拉隆功在去年父親蒲美蓬(Bhumibol Adulyadej)過世之後繼位，他不如父親受到人民愛戴，主要是過去他紈褲子弟的醜聞層出不窮，包括去年10月他也在德國機場被拍到身著超短白色背心，並手抱著自己的愛犬向軍人敬禮，另外過去他和幾乎一絲不掛的前王妃幫愛犬慶生的影片也被外流，讓他形象大傷。
(中時電子報)
文章來源：Thailand threatens to prosecute Facebook for running a video of the country's heavily tattooed king walking through a shopping mall in a tiny yellow crop-top
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