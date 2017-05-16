二手球爭議 羽球輔助訓練常態

民進黨籍立委黃國書（圖）16日在立法院舉行記者會表示，收到來自國訓中心內部人員陳情，指出國訓中心在羽球項目部分，長期出現由羽球協會所派駐的教練，在簽收完廠商所贊助的全新用球之後，竟是讓選手使用二手爛球進行練習的狀況，這些練習用球有沒有遭到掉包，他要求體育署與國訓中心應全面進行調查。中央社記者裴禛攝 106年5月16日

民進黨立委黃國書16日舉行記者會，爆料國訓中心使用二手爛羽球給選手練習。中華隊總教練張政雄則表示，正常訓練都用新球，至於淘汰使用的舊球，則是用於熱身或者長時間多拍「量」的訓練，新舊球用於不同訓練屬於常態。

張政雄指出，羽球比賽中會有連續的多拍來回，因此除了技術的訓練，每周課表可能會有1至2次的多球訓練，以每「排」25至30球，依照單、雙打的不同，進行1至4排的長時間多拍訓練，強化球員在多拍來回的反應與體力。以這種訓練來說，使用新球太浪費，就是用回收的舊球。

(中時電子報)