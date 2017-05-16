中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

二手球爭議 羽球輔助訓練常態

中時電子報
／台北報導
國手用二手羽球練習 立委籲調查
民進黨籍立委黃國書（圖）16日在立法院舉行記者會表示，收到來自國訓中心內部人員陳情，指出國訓中心在羽球項目部分，長期出現由羽球協會所派駐的教練，在簽收完廠商所贊助的全新用球之後，竟是讓選手使用二手爛球進行練習的狀況，這些練習用球有沒有遭到掉包，他要求體育署與國訓中心應全面進行調查。中央社記者裴禛攝 106年5月16日

民進黨立委黃國書16日舉行記者會，爆料國訓中心使用二手爛羽球給選手練習。中華隊總教練張政雄則表示，正常訓練都用新球，至於淘汰使用的舊球，則是用於熱身或者長時間多拍「量」的訓練，新舊球用於不同訓練屬於常態。

張政雄指出，羽球比賽中會有連續的多拍來回，因此除了技術的訓練，每周課表可能會有1至2次的多球訓練，以每「排」25至30球，依照單、雙打的不同，進行1至4排的長時間多拍訓練，強化球員在多拍來回的反應與體力。以這種訓練來說，使用新球太浪費，就是用回收的舊球。

(中時電子報)

關鍵字：羽球國訓中心
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。