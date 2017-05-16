郝龍斌到南投，直搗吳敦義大本營

國民黨主席候選人郝龍斌到南投，直搗吳敦義大本營！（廖志晃攝）

國民黨主席候選人郝龍斌到南投，強調選前團結，選後和諧。（廖志晃攝）

國民黨主席候選人郝龍斌到南投，向黨員致意！（廖志晃攝）

國民黨主席候選人郝龍斌（左3）到南投，與地方人士搏感情！（廖志晃攝）

國民黨主席候選人郝龍斌，16日到南投市爭取黨員支持，他強調有信心在第一輪勝出，若進入第二輪時，他將是黨內最大公約數，希望國民黨選前和諧、選後團結，贏得2018年選舉，2020年才有機會重新執政。

郝龍斌直搗吳敦義大本營，由全國農會理事長蕭景田、南投縣農會總事曾明瑞，草屯鎮農會理事長陳文忠及總幹事蕭忠郁等人陪同，在中興新村省政資料館，與黨員座談。

當被詢及搶攻吳敦義故鄉票倉，郝龍斌表示，選舉就要全力衝剌，爭取黨員認同，就像前副總統吳敦義，也到台北、新北市衝剌！他並強調，已獲得包括地方意見領袖、政務官，還有黨員支持，因此有信心在第一輪勝出。

郝龍斌批評民進黨，在野時反美牛、要非核家園，執政後卻要讓美豬、日本核災農產品進口！選前騙票，選後討好美日意圖對抗中共；但川普是生意人，見到習近平，什麼都忘了！

郝龍斌表示，去年他發動反核食品公投，獲得15萬人連署，民進黨就宣布停止進口，讓他深刻體會，國民黨怎樣再起？只要傾聽基層的心聲、全力解決問題，民眾就會支持、認同；擔任黨主席的人，每件事都要說得到、做得到，而他就是說到做到的人！

郝龍斌指出，國民黨會敗就因不團結、與民意疏離，黨工沒熱情！因此，將來地方黨部主委應該直選「接地氣」，黨工到立委、議服務處上班，大家一起努力。

郝龍斌強調，他擔任黨主席不會選總統，因為心裡想選總統，就會排除其他人！黨主席的腦袋只有一個字「贏」，先贏得2018，2020年才有重新執政的機會。

(中時)