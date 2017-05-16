侯怡君曝豬哥亮指定要「印泥」　買回來才知他要的是⋯⋯

侯怡君現身豬哥亮靈堂。（張祐銘攝、民視）

侯怡君現身豬哥亮靈堂。（張祐銘攝）

侯怡君擁抱謝金晶。（張祐銘攝）

豬哥亮復出後主持的第一個綜藝節目《豬哥會社》，就是與侯怡君搭擋，兩人還一起獲得金鐘獎綜藝節目主持人獎殊榮。侯怡君16日下午現身豬哥亮靈堂，她說非常感謝豬大哥的提攜，也給她人生最大的榮耀–拿到金鐘獎，雖然戴著墨鏡的她早已哭紅眼，仍不忘跟大家分享一段豬哥亮錄影時的和「印泥」有關的趣事。

她回憶，豬哥亮大大小小事都要親力親為，有次錄影前跟工作人員指定說要「印泥」，大家面面相覷，但還是說沒問題，就有人跑去文具店買了，結果買回來，一旁的她笑了，因為豬哥亮講的其實是台語發音的「一年級」，他想要一本小學一年級的課本，「他就是這樣，即便觀眾看不到、裝在書包裡的東西還是很注重。如果不是很懂他的人，可能不太懂他的語言」，雖然剛開始合作時，她常被取笑是翻譯機、花瓶、破哏王，但都只是過程，對她來說是非常快樂的回憶。

她也聊起豬哥亮敬業的一面，有次錄《豬哥會社》時，他發現血糖飆到700、800，於是去醫院打針、休息3個小時又回到棚裡繼續錄，還跟她說：「今天我狀況非常不好，靠妳了。」她讚他在舞台上是一個勇者。她臨走前也上前擁抱安慰豬哥亮的長子謝順福和小女兒謝金晶。

(中時)