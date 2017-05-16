後台遇警盤查 阿吉仔幫豬哥亮做這件事慘被逮捕

秀場後台趣事多，邢峰分享豬哥亮過去曾在後台跟藝人小賭，臨上台找阿吉仔頂替，卻不甚讓他被警察抓走。(中時資料照片)

「秀場天王」豬哥亮因大腸癌末期併發肝衰竭，昨(5/15)在睡夢中安詳辭世，讓眾人相當悲傷且不捨，家屬也已搭設追思靈堂，供親友及粉絲前往弔唁，而有不少過去曾跟天王一同工作的星友們，上節目回憶豬哥亮輝煌的演藝人生，其中，邢峰上中天《新聞龍捲風》分享當年在秀場的二三事，竟透露知名台語歌手阿吉仔，為了豬哥亮而被警察逮捕？！

豬哥亮傳奇的演藝路，除了「豬式幽默」為人所津津樂道外，秀場的小故事更是說也說不完，昨資深藝人邢峰就在節目上回憶豬大哥，說到秀場日常，笑稱後台比前台更精彩，表示藝人在等上台之際，常會在後台小賭，某次豬哥亮跟大家「同樂」，賭到一半必須上台主持，湊巧阿吉仔出現，豬大哥便趕緊叫他幫忙頂一下。

不過在當年，一群人聚賭乃「妨害善良風俗」，好巧不巧警察前來盤查，眾人見狀趕緊鳥獸散，各自走避，然「幫忙賭一下」的阿吉仔因為行動不便，無法順利脫逃，被警察逮個正著，遂抓回警局做筆錄，本來警方要關他一整天，還好歌廳老闆出面求情，才免於「進去蹲」。

(中時電子報)