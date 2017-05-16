後台遇警盤查 阿吉仔幫豬哥亮做這件事慘被逮捕
「秀場天王」豬哥亮因大腸癌末期併發肝衰竭，昨(5/15)在睡夢中安詳辭世，讓眾人相當悲傷且不捨，家屬也已搭設追思靈堂，供親友及粉絲前往弔唁，而有不少過去曾跟天王一同工作的星友們，上節目回憶豬哥亮輝煌的演藝人生，其中，邢峰上中天《新聞龍捲風》分享當年在秀場的二三事，竟透露知名台語歌手阿吉仔，為了豬哥亮而被警察逮捕？！
豬哥亮傳奇的演藝路，除了「豬式幽默」為人所津津樂道外，秀場的小故事更是說也說不完，昨資深藝人邢峰就在節目上回憶豬大哥，說到秀場日常，笑稱後台比前台更精彩，表示藝人在等上台之際，常會在後台小賭，某次豬哥亮跟大家「同樂」，賭到一半必須上台主持，湊巧阿吉仔出現，豬大哥便趕緊叫他幫忙頂一下。
不過在當年，一群人聚賭乃「妨害善良風俗」，好巧不巧警察前來盤查，眾人見狀趕緊鳥獸散，各自走避，然「幫忙賭一下」的阿吉仔因為行動不便，無法順利脫逃，被警察逮個正著，遂抓回警局做筆錄，本來警方要關他一整天，還好歌廳老闆出面求情，才免於「進去蹲」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。