做好這些事，老後不愁錢。(圖/康健雜誌提供)

活到100歲的理財該怎麼做？專家認為，中年已具備一定的財富力，建構完善醫療防護網，穩健、有紀律地安排退休到100歲的金流，以及確保財富能用在自己、所愛的人身上，是樂活百歲人生的3大關鍵。

中國信託台灣區個金事業總處副總經理楊淑惠建議，可從「想過什麼樣的退休生活」開始，先設定目標，盤點可運用的資源，擬定計劃後必須有紀律地執行，並且定期檢視是否需要調整內容。

她觀察到，許多中年人手上有一大筆錢，卻沒有分配的概念。「一開始就要區分清楚，」楊淑惠指出，可將錢分為退休後的必要、需要、想要3個面向。必要包含基本生活費、醫療費；需要是指傳承給親人、預留遺產稅源；想要則有休閒娛樂、夢想實現等。要能有好的老後生活，首重必要支出的妥善規劃。

關鍵1》建構完善醫療防護網

根據衛福部2013年《老人狀況調查報告》，65歲以上民眾，高達81.1％有慢性病，20.8％日常生活自理困難；2015年主計處《家庭收支調查報告》中，65歲以上戶長的家庭，一年一戶的醫療費用近10萬元。

運用保險轉嫁風險是減輕負擔的方法之一。但保險百百種，每個人的經濟狀況又都不同，該怎麼選擇？

國泰世華銀行綜合企劃總管理處副總經理李素珠建議，可優先規劃最基礎的保險項目，費用較低，如實支實付的住院險、意外險，若不幸需住院治療或是發生意外，就能有部分保障。有餘力後，可進一步考慮重大疾病險、癌症險、手術險等項目。

近年國人平均餘命達80.2歲，但健康餘命僅71歲。換言之，因生病失能，需要人照護的時間長達10年，人力照護都是筆可觀的費用。近年有了長照險、殘扶險等商品推出，但因費用高、理賠認定有待討論，可斟酌自身經濟能力決定是否加保，也可以將風險自留，準備一筆錢因應。

楊淑惠提醒，醫療防護一定要從年輕就開始準備，否則一旦到中年，保險的門檻提高，以醫療險而言，若罹患慢性病幾乎就很難買到。

關鍵2》穩定、有紀律的退休金收入

除了基本醫療保障，穩定退休金來源是另一大重點。最常碰到的疑問是，退休後每個月大概要花多少錢？主計處統計可提供參考。根據2015年《家庭收支調查報告》，65歲以上戶長，一戶平均1.96人，每月每戶消費支出為41,142元。

李素珠指出，退休後的收入只靠「社會保險」與「企業提撥」並不夠，應強化「個人準備」的部分。透過穩健且固定配息的商品，來提高退休後的所得替代率。

44歲就離開職場的理財作家施昇輝也建議，退休後仍要有穩定的投資收入，增加儲蓄以外的金流。無論哪一類投資標的，他提醒要能符合：安全、熟悉、低風險3個原則，選擇1~2項自己擅長的投資方法，確保每月有穩定收入，同時減少高風險帶來的焦慮。例如他只選擇穩定配息的特定股票投資，維持每年5％的投資報酬率。

他在台灣各地為退休族演講，就曾碰到一位70多歲的女士，另一半去世後留下100多檔股票，不知該如何管理而煩惱不已。他建議化繁為簡，將投資標的集中分配在安全度高的穩定配息股票，雖然不會賺大錢，但可確保每年能收到利息，也省去天天想著何時該進出場的困擾，有更多時間可安排生活。

「退休後的理財原則應該是『輕鬆理財，開心花錢』，」施昇輝認為，這個階段不應再一味追尋高風險的投資，也要能適度花錢享受生活，否則天天為錢傷神，難有高品質的人生下半場。

楊淑惠認為，退休後收入可多運用終身還本保險或遞延年金、保證年金產品，創造永續金流。

李素珠也建議，立即、簡單、持續的投資是退休金積少成多的關鍵，定期定額的基金投資、儲蓄型商品也是選擇之一，重點是「無論在哪個年紀，現在就要開始執行！」【全文未完，完整內容請見《康健》222期】

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(中時電子報)