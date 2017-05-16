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特教生適性學習 草屯商工綜職科成果展「足感心」

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特教生適性學習‧活力揚旗　草屯商工綜職科成果展「足感心」
▲草屯商工綜職科特教生適性學習成果豐碩，家長會代表致贈感謝狀，表達家長的感恩之情。（楊樹煌攝）
特教生適性學習‧活力揚旗　草屯商工綜職科成果展「足感心」
▲草屯商工綜職科學生為未來就業實際需求與工作職場銜接的服務學習成果。（楊樹煌攝）
特教生適性學習‧活力揚旗　草屯商工綜職科成果展「足感心」
▲草屯商工綜職科特教生適性學習的成果展。（楊樹煌攝）

草屯商工為感謝愛心廠商、老師以及家長的關心與用心協助，今16日辦理「適性學習‧活力揚旗」教學成果展，邀請學生家長、愛心廠商及全校師生一起分享師生教學與學習成果。

草屯商工校長黃國軒表示，配合12年國教課綱，學校提供課程與實務兼具的學習環境，期望特教生的潛能能在學習中被開發，這是綜合職能科的辦學精神與宗旨。

綜合職能科的學習考量，是為未來就業實際需求與工作職場銜接，讓學生學會獨立自主的生活能力；學生在三年課程裡，學得基礎家事服務及商業服務概念，並透過愛心廠商提供的職場實習與實際操作機會，獲得能力提升，讓他們畢業後能順利踏入社會與銜接。

今天活動，首由學生合唱「老鼠愛大米」，來表達自己對大家的感謝，並以卡片送給所有愛心廠商，讓愛心廠商都感動不已，與會家長更是滿心歡喜。

會場同時展示綜職科學生三年來的成果，如海報、陶藝、盆栽、美術作品等，與會者並品嚐學生精心製作的餅乾及茶點，讓家長與愛心廠商都很感動，也感受到學校老師用心指導及師生的辛勞與耐心。

(中時)

關鍵字：愛心學生廠商學習家長
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