特教生適性學習 草屯商工綜職科成果展「足感心」
草屯商工為感謝愛心廠商、老師以及家長的關心與用心協助，今16日辦理「適性學習‧活力揚旗」教學成果展，邀請學生家長、愛心廠商及全校師生一起分享師生教學與學習成果。
草屯商工校長黃國軒表示，配合12年國教課綱，學校提供課程與實務兼具的學習環境，期望特教生的潛能能在學習中被開發，這是綜合職能科的辦學精神與宗旨。
綜合職能科的學習考量，是為未來就業實際需求與工作職場銜接，讓學生學會獨立自主的生活能力；學生在三年課程裡，學得基礎家事服務及商業服務概念，並透過愛心廠商提供的職場實習與實際操作機會，獲得能力提升，讓他們畢業後能順利踏入社會與銜接。
今天活動，首由學生合唱「老鼠愛大米」，來表達自己對大家的感謝，並以卡片送給所有愛心廠商，讓愛心廠商都感動不已，與會家長更是滿心歡喜。
會場同時展示綜職科學生三年來的成果，如海報、陶藝、盆栽、美術作品等，與會者並品嚐學生精心製作的餅乾及茶點，讓家長與愛心廠商都很感動，也感受到學校老師用心指導及師生的辛勞與耐心。
(中時)
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