端午節到 貪吃粽子小心吃出病
端午節將至，又到家家戶戶吃粽子的時候，新店耕莘醫院營養師劉劉麗華提醒，傳統粽子大多高熱量、高油脂、高膽固醇、高鹽及低纖維質，肥胖或有心血管疾病者千萬別多吃，避免造成身體負擔過重影響健康。
吃粽子是傳統端午習俗，超商已開放預購，傳統市場與各大賣場也紛紛販售各種色香味俱全的粽子，網路更列出排行榜名粽，讓人看得食指大動下單搶購。
劉麗華表示，粽子是糯米製品，較不易被腸胃道消化，吃太多可能造成腸胃不適，且坊間常見的南北粽，以豬肉、鹹蛋黃、栗子、香菇、花生、蝦米、魷魚、紅蔥頭等為內餡，每顆熱量高達400至500大卡，接近成年人一餐的熱量。
劉麗華說，南部粽以蒸煮方式處理，北部粽則先以熱油炒過糯米，油脂含量遠較南部粽高，建議選擇南部粽較適宜，但不論選擇何種，切記都不要多吃。
除了粽子本身外，沾醬也得注意，有人喜歡沾白砂糖、有人喜歡淋蜂蜜，也有人偏愛甜辣醬、花生粉或醬油膏，這些全是高糖、高鹽、高熱量，不能輕忽。
院方今天也示範健康的五色蔬菜滷味粽，將高油、高鹽的內餡換成糙米、萵苣、山藥與高纖維蔬菜，拌以少量滷汁，再用蒸煮取代油炒，熱量僅一般市售粽三分之一至二分之一，提供民眾健康開心過節選擇。
(中時)
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