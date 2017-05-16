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端午節到 貪吃粽子小心吃出病

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端午節到　小心貪吃粽子吃出病
新店耕莘醫院營養師劉劉麗華建議民眾端午節改吃健康養生的蔬菜粽，避免造成身體負擔。（圖/孟祥傑）

端午節將至，又到家家戶戶吃粽子的時候，新店耕莘醫院營養師劉劉麗華提醒，傳統粽子大多高熱量、高油脂、高膽固醇、高鹽及低纖維質，肥胖或有心血管疾病者千萬別多吃，避免造成身體負擔過重影響健康。

吃粽子是傳統端午習俗，超商已開放預購，傳統市場與各大賣場也紛紛販售各種色香味俱全的粽子，網路更列出排行榜名粽，讓人看得食指大動下單搶購。

劉麗華表示，粽子是糯米製品，較不易被腸胃道消化，吃太多可能造成腸胃不適，且坊間常見的南北粽，以豬肉、鹹蛋黃、栗子、香菇、花生、蝦米、魷魚、紅蔥頭等為內餡，每顆熱量高達400至500大卡，接近成年人一餐的熱量。

劉麗華說，南部粽以蒸煮方式處理，北部粽則先以熱油炒過糯米，油脂含量遠較南部粽高，建議選擇南部粽較適宜，但不論選擇何種，切記都不要多吃。

除了粽子本身外，沾醬也得注意，有人喜歡沾白砂糖、有人喜歡淋蜂蜜，也有人偏愛甜辣醬、花生粉或醬油膏，這些全是高糖、高鹽、高熱量，不能輕忽。

院方今天也示範健康的五色蔬菜滷味粽，將高油、高鹽的內餡換成糙米、萵苣、山藥與高纖維蔬菜，拌以少量滷汁，再用蒸煮取代油炒，熱量僅一般市售粽三分之一至二分之一，提供民眾健康開心過節選擇。

(中時)

關鍵字：粽子健康熱量
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