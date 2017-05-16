香港美食大賽 嘉藥餐旅奪1金2銅
嘉南藥理大學餐旅管理系學生廚藝高超，日前赴香港參加國際美食大賽，勇奪1金2銅佳績，摘金的王韻捷首次挑戰靜態冷盤展示就獲得最高分，令人驚艷。
香港國際美食大賽（HOFEX）為世界廚師協會（WACS）認可的國際重要賽事，今年共有14國超過千位選手參賽，競爭激烈。
嘉藥餐旅系在趙偉廷老師率領下，除王韻捷在靜態冷盤展示項目奪金，彭歆瑀和方若瑜也分別在熱盤烹調及糕點擺設糖飾項目獲得銅牌。
王韻捷說，靜態冷盤展示是第一次接觸，原本以為不像現場烹調比賽那麼緊張，所以決定嘗試，但開始訓練後，才發現非想像中簡單，每一作品無論在大小、重量，甚至長度都要講求一致性，而且，除了主菜和醬汁外，還需搭配2至3種配菜，成品擺設更是關鍵，須淋漓盡致展現細膩度。
她總共製作6種小食，包含1素食、5葷食，每道創作菜餚都絞盡腦汁，她坦言，過程遭遇許多瓶頸，多虧老師悉心指導鼓勵，才能衝破難關，獲得好成績。
嘉藥餐旅系主任龔聖雄欣慰說，HOFEX是廚藝界受人矚目的大賽，同學獲得佳績令人振奮，他強調，參與國際競賽，困難度較高，選手也必須花費更多時間與精神，但能在國際舞台與各方好手相互觀摩交流，獲取實務經驗，這都是同學未來成功非常重要的基石。
(中時)
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