疑黑心疫苗致豬隻量不足 全國肉品場多休市1天
環狀病毒侵襲，導致仔豬育成率下降，影響肉豬產銷。因為豬隻供應量不足，農委會根據《畜牧法》，通令全國市品市場昨日多休市一天，雲林肉品市場今日到貨量恢復正常，交易量達2400多頭，每公斤平均77元。
黑心疫苗引起豬農高度關切，更強烈懷疑仔豬的染環狀病毒而死亡，係因打了假疫苗所致，更進一步影響到後續的豬肉供應。
雲林肉品市場總經理李謀仁指出，肉豬供應不足當然和育成率有關，所以目前仔豬炙手可熱，但是以休市來調節產銷平衡，並非頭一次，因為夏天炎熱，豬隻較不好飼養，可上市量本來就會比較少，所以每年幾乎都會多休市。
李謀仁說，除了例行的周日休市外，農委會通令加碼休市，係評估了養豬頭數調查、可供應量、價格與未來可能上市量等，根據《畜牧法》進行市場調節，若全國一日總供應量低於2萬3000頭，便通令休市。
李謀仁表示，近來交易趨勢在本月2日時，全國單日總供應量在2萬2000至2萬2500頭間徘徊，而雲林肉品市場上周六（12日）交易量只有1400多頭，每公斤平均79元，低於正常至少2000頭水準，周一延長休市一天，今日開市，已恢復到2400餘頭，顯示以休市進行產銷調節有效。
(中時)
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