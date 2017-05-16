離岸風電躉購費率 3年內不大幅調降

為達成2025年非核家園目標，經濟部推動能源轉型方案。不過再生能源發電成本仍高於傳統石化能源，經濟部預估，未來2至3年，離岸風電躉購費率不會大幅調降，而太陽光電躉購費率則可望大幅調降。

經濟部長李世光今表示，2025年非核政策不僅是讓綠電取代核電，同時要讓綠能相關產業能夠發展，創造新的投資、產業與就業機會，成為台灣產業與經濟的新成長引擎。

在能源轉型政策帶動下，國內外再生能源大廠都保持高度興趣，尤其在離岸風電部分，包括丹能風力（Dong Energy）、哥本哈根基礎建設基金（CIP）、麥格理和wpd達德能源集團等外商都與國內廠商合作，投資台灣離岸風場。

雖然資金充沛的外商大舉投資台灣離岸風電，不過相關產業還未成形。能源局局長林全能指出，台灣離岸風電在金融、保險體系等方面建置不足，無法評估離岸風電成本，所以至少未來3年內不會大幅調降離岸風電躉購費率。

能源局副局長李君禮解釋，躉購費率機制是考慮再生能源發電成本較高，為了維持業者報酬率，以補貼方式讓台電用一定價格收購綠電。

林全能表示，隨著技術進步帶來成本下滑，再生能源躉購費率調降是趨勢，等到離岸風電要有一定發電量後，就能去評估離岸風電成本，能源局希望先有風機建置出來，才能掌握成本。

相較之下，陸域風電和太陽能技術相對成熟，未來躉購費率可望持續下降。李君禮指出，太陽能發電技術逐漸成熟，建置量也逐年提升，躉購費率預期會逐年下降。

值得注意的是，電業法修法後，綠電業者可以選擇直售給當地售電業者，或是賣給台電，若是直售將無法享有躉購費率補貼。

李君禮表示，在自由電力市場架構下，躉購費率機制將作為綠電業者最終保障；能源局鼓勵業者與用戶自由議價，沒賣出的綠電再由台電收購。

(工商)