文化快遞》第4屆X-site戶外建築裝置「供霧所」 一場策動關於微氣候的藝術事件

《供霧所》主視覺。(圖／臺北市立美術館提供)

臺北市立美術館「X-site 計畫」自2014年首辦，至今年已邁入第4屆，以美術館戶外廣場為基地，從「建築」尋找其他多元語意或美學的可能性，透過每年公開徵件，選出一件臨時性建築裝置，作為結合建築（Architecture）與藝術事件（Event）所形構的體驗式空間，激發民眾對環境關係的重新感知和關注。與國際上相仿的，如英國倫敦蛇形藝廊的臨時棚架（Serpentine Gallery Pavilion）、紐約皇后區現代美術館分館（MoMA PS1）的青年建築師創作計畫（YAP, Young Architect Program），都不約而同的將目光焦點聚集在建築創作上，反映了當代藝術機構對晚近建築創作的期待。

建築界重要的地景裝置藝術

「X-site計畫」從第1屆以「X」的不明性和2、3屆「會面點」去追問對基地的想像，今年轉進以美術館事件為議題，發展出「工務所的行動研究」（In Progress）為徵件主題，期望能表現對於美術館更新工程「工務所」的思考與工程美學的辯論。此次吸引37件作品參加徵選，為歷年最多，且多是新興的建築團隊參與投件，顯現X-Site三年來許多優秀建築實驗創作的實作展現，已成為一件青年建築創作者注目的事件，同時也是臺灣當代重要的建築創作實驗平臺。

趣味又奇特的戶外活動地點

《供霧所》（Mist Encounter）為今年首獎作品，由成員來自海內外的「偶然設計

＋陳冠瑋建築師事務所」團隊，包含羅晨綺、曹凱瑞、趙尉翔、曾令理、蔡旼珊、陳冠瑋、林于暄，以一種近似平行合作的模式，雲端機動組成所進行這場跨場域與時區的團隊創作。《供霧所》以施工鷹架、半穿透的軟性織網及木作地景等常見工地媒材作為構造主體，並透過水霧裝置來調節環境溼度，轉化了對工務所的運用與認知，成為裝載霧氣的容器。

整體空間除了創造出活潑的夏日戶外活動場域，也指涉這件作品一如即將啟動的美術館空調修繕工程，藉由環境控制來形成空間舒適性，達成與美術館主體工程之間有趣的對話，讓民眾能與美術館一起覺察、經驗到館內未來的微氣候改善計畫，展開一場身體知覺的體驗。賦予不可見的空氣調節為一個可理解的形式，一個深具體驗與教育創意的《供霧所》為本屆「工務所的行動研究」提出一個直率的展現，創造出民眾再一次於初夏的時節裡，能夠相遇和駐足流返的美好機會。

微氣候的魔幻變化

切中Architecture＋Event＝X-site，《供霧所》宛如一場策動關於微氣候的藝術事件，以強調「事件地景」和「空間體驗」的核心精神，在偌大無方向性的廣場上，遠遠的以一個方正回字形的構築體佇立著，於夏日陽光浮動照射、風動吹拂中，隱約看見霧氣從建築體慢慢溢散出，吸引並驅使人們走入，置身在逐漸濃烈的霧氣中庭，建築體、民眾都被包圍、消失不見，又隨著霧氣消退而逐漸顯現，彷彿濃霧森林一般，經歷了一段「冷─熱」感知變化、「可見─不可見」、「親密感─公共性」充滿時間性的魔幻過程。水霧出現與消失的交替，不斷地定義與轉換空間、鷹架上的織網共同重構邊界。

轉身進入四面環繞的鷹架，經營出兩個不同尺度的空間層次，置入了以人的尺度定義的霧錐，高高低低或大小不一，創造一種讓民眾獨享或三五成群進入體驗溼度差異與包覆感，往上抬頭一望，會發現每一個霧錐內各有不同植物，霧與植物漂浮於空氣中，參與著微氣候與空氣調節。日曬、風動、人行走穿梭，影響霧氣流動聚集的姿態，形塑《供霧所》持續變動的樣貌─In Progress。

X-site 計畫與民眾的互動

開幕表演《漂亮漂亮》／布拉瑞揚舞團（布拉瑞揚舞團提供）。

展覽期間規劃一連串表演、工作坊和午後講座，延伸《供霧所》以溫溼度對美術館環境調控的另一種感知方式，如光影、風、聲音等，激發民眾對建築有不同思考與經驗方式。「開幕表演」邀請布拉瑞揚舞團《漂亮漂亮》，演繹風災重創排練場後，舞者樂觀面對的勞動生活入舞，典型的工地用常見藍白大帆布下，舞者身穿夜市廉價運動衫與塑膠雨靴紛紛上場，更將覆蓋舞團屋頂防止繼續漏水的藍白帆布運用至舞作中，與《供霧所》場域形成絕佳對話，也將是《漂亮漂亮》第一次戶外演出。

「周末星光夜」安排多場不同性質表演，其中「極至體能舞蹈團」《換位遊戲：大風吹》，是一部以風為主題、專屬大小朋友歡樂的表演，透過創意的舞臺設計、舞者的肢體語彙以及玩笑式的生活即景，將不可見的風視覺化，如搖曳的氣球田、仕女吹髮、吹掃落葉、旋轉吊扇等，舞臺的一切都被風影響著，甚至連觀眾都被強風吹拂了。最後與觀眾互動的「大風吹」遊戲，產生一場無預期性的臨場參與。

「聲景工作坊」由藝術家帶領，向民眾提問「你曾想像過美術館的日常聲音有什麼嗎？」，每一座建築都有其獨特的聲音地景於日常隱身展演著，「聲景」以另一種田野調查式的感知方式，邀請民眾和我們一起觀察、探索和採集美術館的日常聲音。「午後講座」規劃首獎團隊分享創作和工務所觀察，以及聚焦「Museum Renovation」自2003年起國際間美術館整修更新的案例分享，探討其對美術館營運和公共服務的改變和挑戰，並為本館即將閉館修繕事件做一個宣告和討論。

《供霧所》白天示意圖。(圖/臺北市立美術館提供)

第4屆X-site戶外建築裝置

時間│5/20～7/30，週二至週日9:30～17:30，週六至20:30

開幕演出│5/20（六）19:00～20:00

地點│臺北市立美術館（臺北市中山區中山北路三段181號）

票價│免費

電話│02-2595-7656

(中時電子報)