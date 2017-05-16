三級機關首長政治任命 邱太三：其他國家也有

法務部長邱太三(中)今主持調查局獲案毒品銷燬儀式。(調查局提供)

立法院司法法制委員會昨初審通過「中央行政機關組織基準法」修正草案，未來警政署、調查局等涉及國家重大政策的三級機關，首長可為政治指派或常務職。法務部長邱太三今日下午表示，應由行政院說明，但事實上其他國家也有類似的情形。

邱太三今日出席調查局年度銷燬毒品儀式，會後被媒體問到三級機關首長常務、政務雙軌制的議題。

邱太三雖說應由行政院說明，但仍為行政院向媒體解釋。邱說，行政院考慮部份三級機關涉及政策或政治上的業務時，一般的事務官對政治的敏感度、政策決定比較沒有經驗，才會在一定的數量上，且業務與政策、政治有關的前提下，做出修法上的建議。

(中時)