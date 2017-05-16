Hebe、戴佩妮爆冷無緣金曲歌后 評審這麼說
第28屆金曲獎入圍名單今(16日)出爐，由於本屆參賽作品競爭激烈，入圍名單整整延遲超過40分鐘才公布，被看好是金曲歌后熱門的田馥甄（Hebe）、戴佩妮確定沒有入圍，跌破眾人眼鏡，也被認為是本屆遺珠，評審團主席黃韻玲表示，每個人心中都有自己喜歡的音樂、也很難去妥協，所以必須提出很多理論、說法，所以最後還是要回歸公平的投票機制，
黃韻玲透露，這次參賽作品競爭激烈，幾乎沒有第一輪就產生的入圍者，「以一個公平性來講，我們最終還是回歸的音樂性本身，它想要表達什麼、想要訴求什麼，能不能感動你，我想這才是最重要的。」
不過大家最關心的，還是Hebe、戴佩妮、韋禮安等沒入圍歌王歌后的原因，對此，黃韻玲說不只是歌王歌后，在每一個項目評審都有不同意見，因為音樂多元性跟太多觀點不一樣，所以評審也需要用一個多元觀點去評每個不同風格的作品，也提到第一輪就產生的入圍者是最佳作曲人。
本屆金曲獎共606張專輯、1萬5934件作品參賽，經92位評審後，決議本年入圍名單，共計175件作品入圍角逐27個獎項，並於6月24號(六)晚間7點小巨蛋舉行頒獎典禮。
(中時電子報)
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