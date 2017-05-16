本土登革熱首例高雄確診 屏縣衛生局籲提高警覺
時序進入登革熱流行期，疾病管制署今日公布高雄市確診首例本土登革熱病例，有爆發登革熱流行之虞。
屏縣衛生局呼籲，梅雨季節來臨，所帶來大量降雨或間歇性降雨，易使戶外容器產生積水，加上本縣氣候炎熱，大量的積水容器正是登革熱病媒蚊孳生的溫床。
民眾應主動巡檢居家環境，落實清除家戶內外積水容器，如花瓶、盆栽、飲料空瓶、寶特瓶、輪胎、鐵鋁罐、排水槽、防火巷後溝、陽台、帆布及空地、菜園內水桶等，應防止降雨積水孳生病媒蚊，亦請發動社區動員加強清除積水容器、環境整頓並定期巡查，共同防範登革熱疫情。
另民眾於日常生活中也需做好防蚊措施，包括穿著淺色長袖衣褲、身體裸露部位塗抹衛福部核可的防蚊藥劑等，避免病媒蚊叮咬感染登革熱。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、關節痛、肌肉疼痛、出疹等症狀，應盡速就醫，並告知醫師旅遊史、活動史等相關資訊。
(中時)
關鍵字：登革熱
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