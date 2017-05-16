兩岸新媒體文創季校園座談 南部唯一場次在崑山科大

第一屆兩岸新媒體文創季盛大開幕，由北京華夏經緯網、有道傳媒公司、旺旺集團及崑山科大聯合辦理，南部唯一一場16日在崑山科技大學登場，現場座無虛席。(曹婷婷翻攝)

讓在學生及早掌握兩岸新媒體契機，第一屆兩岸新媒體文創季盛大開幕，由北京華夏經緯網、有道傳媒公司、旺旺集團及崑山科大聯合辦理，南部唯一一場16日在崑山科技大學登場，座談會以「兩岸新媒體現況趨勢和兩岸文化差異與融合」為題，邀文創季代言人演員謝祖武蒞校與談，現場座無虛席。

為了讓同學了解兩岸新媒體趨勢及就業工作機會，這場座談會邀請兩岸新媒體業界先驅者擔任與談人，以個人升學、就業和工作經驗，向同學分享兩岸新媒體趨勢及中國大陸發展機會。

崑山科大人事室主任張世熙擔綱主持人，亞克管理諮詢有限公司執行長烏仕明、兩隻老虎總經理謝春未及電通安吉斯集團安納特股份有限公司臺灣總經理王冠翔擔任引言人，分別以「好故事產生好生意—中國大陸『互聯網+』內容產業的轉型」、「兩岸動畫發展的交叉與轉折」及「進擊的新媒體時代：行銷上的變與不變」等主題分享，座談會同時開啟線上直播，兩岸同步獲得資訊。

主題座談部分以「兩岸新媒體現況趨勢和兩岸文化差異與融合」，除了3位貴賓擔任與談人，謝祖武也特地蒞校參與座談，為活動掀起最高潮。

烏仕明執行長分享「IP」（Intellectual Property）在網路平台（如百度）、社群軟體（如微信）、影視節目、網路文學、手遊的應用。「IP」指的是文學、動漫、音樂、影視及遊戲等原創內容的知識產權，將不同故事「IP」為核心，能向外延伸多種商品，在其他領域進行改編與創作。

他認為，新媒體時代，每個人的體驗都很值錢，媒體體驗的是一種情感、一種想像的過程，就像他在暑假參與上海大學的研習營活動，體驗當地的生活，這樣的感觸是獨特的，也與許多人能產生共鳴。

謝春未說明動畫發展的重要階段，從2D動畫OEM由盛而衰，歷經OEM進入高峰期、韓國相關產業崛起，一直到3D代工之起始，以國內外多部知名影片來講述創作動畫的經驗及轉折點， 讓大家了解，只要有好內容，即使歷經新媒體，也能創造好機會。

王冠翔則以「天、地、人」三字表達在新媒體時代中，如何「順應『天』意，跟住趨勢、站在風口」，並以「全球思考，仰賴在『地』經驗」找出路，同時也不忘「主體是『人』，而不是數字或科技」。

他強調，三管齊下的思維，讓他的行銷方法能夠與時俱進、各路暢通，他也叮嚀同學，「如果你不知道自己怎麼成功的，那你就不會知道怎麼失敗的，行銷是日常的累積，必須把現在的你做好。」

第一屆兩岸新媒體文創季將辦理「兩岸新媒體創作大賽」，即日起徵稿至6月15日，以「兩岸記憶、點亮創意」為主題，運用網路和手機新媒體為載體，講述、分享自己和身邊所發生如日常生活的兩岸記憶或文化創意等故事，歡迎同學踴躍參與。

(中時)