新竹牛欄河再爆魚群翻肚 議員要縣府嚴查

新竹縣關西鎮關西鎮關西橋下的牛欄河水域，16日再次出現魚群暴斃翻肚情況。（圖/取自劉良彬臉書）

新竹縣關西鎮關西鎮關西橋下的牛欄河水域，16日再次出現魚群暴斃翻肚情況。（圖/取自劉良彬臉書）

新竹縣關西鎮關西橋下的牛欄河水域16日再次出現魚群暴斃翻肚情況，縣議員劉良彬今(16)天在縣議會總質詢中，要求縣府儘速緝拿缺德凶手。環保局長黃士漢、警察局長溫枝發表示，一定會全力查緝違法亂倒廢液或排放汙水者。

劉良彬在質詢中指出，牛欄河遭汙染造成魚群死亡的情況已至少3次，但相關單位始終沒有逮到禍首，他強調一定要抓到破壞環境的凶手，否則關西最美的河川生態未來可能遭永久破壞。

對於關西鎮外6里的南和、坪林、太平等3所小學，因學生人數少而可能走上廢校的可能，他希望教育處等單位能考慮「特色小學」的作法，3校之間的教學課程，可用交通車接送方式串聯，藉此節省教育經費、提高學生的學習效果。

教育處長劉明超表示，每個學校都有其特色課程，在課程安排上有困難，所以必須從長計議。

另，彭余美玲則關切竹東垃圾山堆積了4500噸的垃圾，且氣候漸炎熱造成附近臭氣沖天，也有病媒孳生的疑慮。縣長邱鏡淳強調，不惜動用第2預算金，全力以赴化解垃圾危機。

環保局長黃士漢也表示，中央已經啟動跨區處理垃圾的機制，希望民眾落實資源分類，若因分類不彰造成他縣市的焚化爐拒收，將造成人力及物力的浪費。

(中時)