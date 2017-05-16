學甲慈濟宮保生大帝列國寶 廟方：榮幸但要再討論

學甲慈濟宮保生大帝神像有866年歷史，文化部常務次長李連權表示可列入國寶。（莊曜聰攝）

學甲慈濟宮收藏有被列為國寶的葉王交趾陶。（莊曜聰攝）

若列為國寶，未來神明出巡可能要報備，保存也是問題，廟方要再討論。（莊曜聰攝）

文化部常務次長李連權南下學甲慈濟宮，了解之前被列為國寶的葉王交趾燒保存狀況，與廟方研議，將擁有866年歷史的開基保生二大帝神像列為國寶的可能性，並計畫將上白礁謁祖祭典提升至國定民俗，初步也同意協助廟方交趾陶修復事宜，但慈濟宮董事長王文宗表示，市府不備查慈濟宮公文，後續事宜都無法進行。

李連權表示，今年4月受邀參加上白礁謁祖祭典時，發現慈濟宮後殿壁堵上的交趾陶，因長年受到煙燻而焦黑模糊，他指出，為維護該宮廟珍貴古蹟文物及文化資產，中央及地方政府有責任資助與協助，之後會跟廟方探討如何進行維護，而主祀的保生大帝神像，因歷史悠久，也可認列為國寶。

王文宗指出，當時宋代匠師雕刻了三尊保生大帝神像，傳到明鄭時期其中一尊由學甲庄頭李氏先祖迎來，後來在大陸的兩尊都遭到破壞，僅留下開基二大帝，珍貴性不言可喻，但如列為國寶，怎麼保存都是問題，未來可能連繞境出巡都要政府許可，雖是份榮譽，但還得經過廟方內部討論。

王文宗說，既然文化部重視慈濟宮的歷史及文化資產，未來廟方也會提出相關計畫申請修繕等，但現在台南市政府對於慈濟宮上呈的公文均不處理，恐怕會影響後續事宜進行，有點刻意刁難的感覺。

對此，台南市民政局表示，根據宗教財團法人設立的相關規定，以及慈濟宮的組織章程，本屆信徒、代表、董監事會雖已選出，但程序上並未完整，待完成後補證即可通過，一切依法有據，絕非刁難，也無預設立場。

(中時)