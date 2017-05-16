竹市都市環境景觀發展論壇 知名建築師齊聚

為讓更多市民感受及參與創意建築設計與城市景觀規劃，新竹市府將於5月20日在文化局國際會議廳舉行「2017新竹市都市環境景觀發展論壇」，策劃「新校園運動」與「新竹之森」兩大主題，並特別邀請高雄市政府教育局范巽綠局長、2016臺北世界設計之都執行長吳漢中及國內外多位建築師、設計師進行專題演講及對話，一起思考新竹市新校園空間及都市開放空間未來發展及想像，精彩可期。

「2017新竹市都市環境景觀發展論壇」講者陣容堅強，包括范巽綠局長、吳漢中執行長，及隱身宜蘭地景的建築師黃聲遠、落腳台南土溝的水牛建築師陳永興、台灣餘弦建築師事務所負責人楊家凱、建築師姜樂靜、大涵建築師事務所建築師邱文傑、樂駝規劃設計有限公司負責人北條健志、建築師Lain Satrustegui伊萊恩，拓觀規劃設計顧問有限公司王玲鈴設計師，環藝工程顧問股份有限公司主持人潘一如，以及擁有豐富實務經驗的實踐大學教授林盛豐、王俊雄教授亦與會共同座談。

市長林智堅表示，今年是新竹市的建設關鍵年，市府正全力推動以學生為本的「新校園運動」，共投入逾28億元改建校園，包括整建老舊校舍、新建關埔小學及華德福實驗小學，期盼打造安全創新的學習空間，翻轉孩子學習經驗；而「新竹之森」是他上任以來另一項重要規劃藍圖，透過都市藍綠帶改造與串聯，包括百年新竹公園及動物園的再生計畫、新護城河親水公園改造、經國綠園道及文化綠廊、隆恩圳藍帶親水空間，將為市民帶來更多親水、多元生態且具文化傳承意涵的優質環境。

林智堅市長表示，本次論壇特別邀請范巽綠局長，分享她多年來融入新教育理念推動校園空間改造的經驗，將可做為新竹市持續推動新校園運動的重要參考；而透過吳漢中執行長所分享的推動2016臺北世界設計之都的經驗，期能提升新竹市整體都市環境美學。此外，多位專家學者的交流，相信能激盪新竹市景觀發展的新想像。

都發處長陳永源說，關埔國小及華德福實驗分校，都是校園空間連結轉型再造的成功案例，綠資源的串連及重整更為本市帶來新的步行串連的可能性。論壇特別邀請專家學者，以新竹市「新校園運動」及「新竹之森」為主題，結合國內外優秀建築師的作品，與專家學者專業的建議，進行專題演講及交流座談，並邀請產學界代表與談，希望透過國內、外創意者的激盪，顛覆大家以往對於校園空間封閉刻板印象，期盼能建構更合理完善之新校園與創意都市開放空間。

都發處表示，本次論壇5月20日於新竹市文化局國際會議廳舉辦，上午率先由范巽綠局長進行精彩的「新校園運動」演講，並由本市龍山國小陳思玎校長、陽光國小吳淑雯校長等人分享新竹市新校園運動執行計畫內容。下午則分享新竹動物園再生計畫、新竹公園再生計畫、新竹火車站廣場改造計畫、隆恩圳藍帶親水空間計畫及經國綠園道改造計畫執行內容，並由吳漢中執行長參與對談，論壇活動精彩可期，詳情請至活動網址或洽市府都發處（03-5216121分機373）詢問，歡迎民眾踴躍報名參加。

(中時)