去年破獲毒品量創新高 法務部長：應思考數字背後意義

法務部長邱太三（中）、調查局長蔡清祥（左）及台北市環保局長劉銘龍（右）共同按鈕銷毀銷燬各類毒品計89.413公斤。（陳怡誠攝）

重達89.413公斤的各類扣案毒品在調查局人員荷槍實彈戒護，被運往木柵焚化爐焚燬。（陳怡誠攝）

重達89.413公斤的各類扣案毒品被工作人員丟入抓斗準備銷燬。（陳怡誠攝）

法務部調查局16日舉行年度銷燬毒品儀式，銷燬逾89公斤各類型毒品，價值估計超過10億元；法務部長邱太三致詞表示，去年破獲了6600多公斤毒品，創歷年來新高，但如同蔡英文總統在去年反毒大會上強調的，我們不應陷入數字的迷思，而應思考數字背後的意義，也藉毒品銷燬儀式宣誓反毒決心。

(中時)