台大新竹分院湳雅院區 市府院方攜手打造
為整合大新竹地區醫療照護資源，提升整體醫療環境及健康照護品質，急重症病床常一位難求的台大醫院新竹分院，擴院計畫正如火如荼進行，市府15日針對推動進度拜訪院方，雙方均抱持極大信心，攜手達成「根留新竹—完成湳雅院區擴院計畫」一致性目標。
台大醫院新竹分院長洪冠予說，現有院區腹地狹小及老舊，擴院需求已十分明確，今年初將湳雅院區新建工程先期規畫書，送請總院審查，待市府年底協助完成都市計畫變更後，即著手修訂新建工程先期規畫，並送台灣大學及中央機關審查，未來將持續爭取擴院基地內國有土地無償撥用事宜，預計興建地上10層、地下3層急重症大樓，工程總經費約50.1億。
市府表示，擴院計畫經評估，以武陵路與湳雅街間的5.18公頃文高用地及公園用地做為湳雅院區預定地，自內政部都委會審定跨區市地重劃方案後，需取得全部地主同意，市府已多次拜訪、電訪及座談會等溝通協調，去年9月取得變更回饋地主協議書，待重劃地主同意書及重劃計畫書核定後，都市計畫即可發布實施。
15日洪冠予代表同仁感謝台大醫院新竹分院提出擴院需求後，市府長久以來對相關都市計畫變更、私有地主溝通協調及土地撥用等作業的協助，他說，湳雅院區完成後，將持續整合先進醫療，結合社區共同提升大新竹地區醫療服務品質，為民眾健康謀福。
(中時)
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