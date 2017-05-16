高雄27歲女業務確診登革熱 今年首例本土病例

高雄市出現全國首例本土登革熱確定病例，患者為27歲女性業務助理，目前正在醫院隔離治療中；衛生局疾管處表示，個案所接觸的173名民眾疫調沒症狀，但仍須做血清檢驗。

衛生局表示，個案上月15日至20日曾赴馬來西亞，本月5日出現症狀，剛好在登革熱潛伏期的3至14天後第1天，即第15天出現症狀，因此，依發病日也不排除為境外移入，但基於禦敵從嚴、料敵從寬的態度，仍視為今年首例本土確定病例。

衛生局指出，患者於5日出現頭痛、發燒、肌肉痠痛、關節痛、後眼窩痛、食慾不振等症狀，就醫後診所通報疑似登革熱後轉院治療，目前正在住院隔離治療。

衛生局表示，個案平時活動地以住家與工作地為主，考量個案發病期間均於社區及工作地活動，研判病毒於社區擴散可能性極高。

衛生局說，今年高市至今有登革熱境外移入9例、本土登革熱1例，目前東南亞地區登革熱疫情仍持續流行；時序已入夏，全台氣溫逐漸上升，近期國內本土疑似通報數有增加趨勢，希望民眾做好孳生源清除工作。

(中時)