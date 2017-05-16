南市議長爭取八掌二橋改善

台南市議長賴美惠今天下午會同經濟部水利署第五河川局、嘉義縣政府、台南市政府工務局出席台南市後壁區南85線區道連接嘉義縣鹿草鄉嘉31線「八掌二橋」改建案協調會，期盼此一路段在嘉義、台南兩縣市合力下，早日爭取及編列預算改善，讓台南市溪北地區民眾前往嘉義太保高鐵站更安全通順，嘉義縣民眾來往台南也更方便。

今天會勘後的結論是，嘉義縣政府將爭取規畫經費約需6億元，並提報生活圈道路列第一優先順序，屆時需要台南市與嘉義縣共同分擔地方配合款各約4000萬元，拓寬後可提供更便利安全通行使用。

「八掌二橋」是連接嘉義縣鹿草鄉與台南市後壁區的重要橋樑，跨越中央管河川－八掌溪，全長700公尺，淨寬7.7公尺，竣工於民國78年10月。賴美惠表示，「八掌二橋」至今已有28年之久，此一路段橋樑老舊，路面狹窄，兩車相會時，機車道即被擠落橋下，險象叢生，肇事車禍頻傳。

(中時)