永靖高工室內設計科員林圖書館開展
國立永靖高工室內空間設計科作品成果展「今生今室」，今日起至6月4日在員林市立美術館展出，員林市長張錦昆、永靖高工校長許榮添上午為畢展主持開幕，同時邀請各界一起來欣賞活潑有理想的永工學生創作，給他們最大的鼓勵。
校長許榮添說，今年室內空間設計科作品成果展主題命名為「今生今室」，是代表學生從開始想學設計、進到永靖高工、直到畢業後也將持續熱愛設計、享受設計。
參展作品由1年級到3年級的應屆畢業生共計110名學生所共同創作完成，其中3年級為空間規劃專題製作、2年級麥克筆彩繪、櫥窗設計、鋼彈模型、平面設計、室內施工圖、手作木工文創，以及1年級繪畫基礎課程作品。
許添榮表示，這次永靖學生的成果展將比往年更加多元與成熟，且是以嶄新的面貌呈現，相當有看頭。
員林市長張錦昆表示，永靖高工師生多年不懈努力，學生在藝術領域中的卓越成果有目共睹，在各項創意競賽更是屢屢獲得佳績，不論是在作品及競賽方面皆有亮眼的成果，更強調
，員林市將會不遺餘力支持藝文發展、鼓勵莘莘學子，持續傳承。
(中時)
關鍵字：永靖
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