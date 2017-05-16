雲管處景點委外經營 北門洗滌鹽工場將成鹽工時代村
雲嘉南濱海國家風景區管理處為提升轄內觀光特色，陸續將多個景點委外經營，包括歷史建築北門洗滌鹽工場建築群及景觀鹽湖、馬沙溝濱海遊憩區、布袋鎮新塭場務所、高跟鞋教堂及七股遊客中心，期盼透過招商引進民間資源，提升旅遊品質，北門洗滌鹽工場已與業者簽約，正進行整修，暑假前可望重新開放。
雲管處表示，北門洗滌鹽工場建築群包含事務所及附屬建物，後者有材料室、機電室、油料室、磅秤站，大都是鐵皮或石綿瓦屋頂、RC水泥建築，屋頂補修、重新粉刷就可利用，而木造的事務所則原汁原味保留。
處長徐振能指出，得標的業者將在北門洗滌鹽工場打造鹽工時代村，將賣鹽工茶、鹽工便當、鹽冰棒還有鹽雕文創品，景觀鹽湖區周邊將規劃露營區，錢來也柑仔店也正進行內部整修，最快5月底就能重新開放，鹽工時代村及露營區則預計在暑假前到位。
徐振能說，北門老街周邊的景點有水晶教堂、北門嶼白色教堂、烏腳病紀念園區、北門出張所、北門遊客中心、婚紗美地等，未來再加入鹽工時代村、鹽湖露營區等，讓遊憩內容更為完整。
(中時)
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