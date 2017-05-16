中國人行：同意大陸與香港「債券通」
華爾街見聞報導，16日下午中國人民銀行發布公告稱，同意中國外匯交易中心等機構開展香港與中國大陸債券市場互聯互通合作（即債券通）。初期將先開放「北向通」，允許國際投資者投資大陸市場，沒有投資額度限制；然後逐漸「南向通」，即允許國內投資者投資國際市場。「債券通」正式啟動時間將另行公告。
報導稱，中國人行表示，實施「債券通」可能在跨境資金流動、投資者保護與市場透明度、基礎設施互聯、跨境監管執法等方面面臨一定風險與挑戰。「債券通」下一步擬簽署監管合作備忘錄，初期擬採用成熟市場的做市機構交易模式。
人行強調，開通「債券通」有利於鞏固和提升香港的國際金融中心地位，有利於加強大陸和香港合作。同時，開通「債券通」也有利於中國大陸金融市場擴大對外開放，有利於在開放環境下更好促進國際收支平衡。
(工商)
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