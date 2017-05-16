坐不垮的沙發 巴黎國際發明展獲金牌
國立聯合大學工業設計系師生暨產學合作廠商今年4月底赴法國參加巴黎國際發明展，一舉拿下11金23銀40銅及3項特別獎，打破歷年紀錄，成績斐然，台灣代表團團長徐義權16日到苗栗縣府舉辦成果分享會，展示包括獲得金獎肯定的坐不垮沙發、三合一包包等多項專利，參展業者未來不排除在苗栗設廠。
聯大工業設計系副教授、品牌研究中心主任徐義權日前率團一行40人，包括聯大師生、聯大校友及產學合作廠商等帶著75件作品參展，抱回74面獎牌，比起去年參展81件帶回24面金銀獎，有長足進步。
獲得金獎肯定的包括品卓公司董事長許能竣的三合一包包，1包可以變成肩背包、後背包及手提包，節省空間又可防潑水，他笑說，在巴黎展覽到最後一天實品幾乎都被買光；設計出環保無木強固型組合沙發的鍾昱緯則是以塑鋼取代傳統沙發的木條，號稱至少可承載300公斤以上，怎麼跳都跳不壞，且所有零件可拆卸更換，修理清潔更簡便。
國立大湖農工食品加工科主任翁建清則是設計草莓酥模型烤盤拿下銅獎，並獲得設計模型專利，專利時間長達12年，希望可與產業界進行建教合作或是技術轉移，為學校爭取補助經費，也盼增加學生實習的機會。
縣長徐耀昌表示，苗栗發明人能在國際發明展中嶄露頭角，相當難能可貴，縣府推動地方型SBIR逐年增加預算，今年補助縣內企業已達1200萬，累計已補助65家廠商，不僅促進縣內產業升級，也提升產業競爭力，並獲得經濟部中小企業處來函肯定縣府辦理地方型SBIR績效，未來仍將持續推動產業創新研發，開創新商機。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。