坐不垮的沙發 巴黎國際發明展獲金牌

環保組合型沙發可承受300公斤以上重量，2個體型壯碩者在上面跳都跳不垮，獲得巴黎國際發明展金獎肯定。(江詩筑攝)

國立聯合大學工業設計系師生暨產學合作廠商今年4月底赴法國參加巴黎國際發明展，一舉拿下11金23銀40銅及3項特別獎，打破歷年紀錄，成績斐然，台灣代表團團長徐義權16日到苗栗縣府舉辦成果分享會，展示包括獲得金獎肯定的坐不垮沙發、三合一包包等多項專利，參展業者未來不排除在苗栗設廠。

聯大工業設計系副教授、品牌研究中心主任徐義權日前率團一行40人，包括聯大師生、聯大校友及產學合作廠商等帶著75件作品參展，抱回74面獎牌，比起去年參展81件帶回24面金銀獎，有長足進步。

獲得金獎肯定的包括品卓公司董事長許能竣的三合一包包，1包可以變成肩背包、後背包及手提包，節省空間又可防潑水，他笑說，在巴黎展覽到最後一天實品幾乎都被買光；設計出環保無木強固型組合沙發的鍾昱緯則是以塑鋼取代傳統沙發的木條，號稱至少可承載300公斤以上，怎麼跳都跳不壞，且所有零件可拆卸更換，修理清潔更簡便。

國立大湖農工食品加工科主任翁建清則是設計草莓酥模型烤盤拿下銅獎，並獲得設計模型專利，專利時間長達12年，希望可與產業界進行建教合作或是技術轉移，為學校爭取補助經費，也盼增加學生實習的機會。

縣長徐耀昌表示，苗栗發明人能在國際發明展中嶄露頭角，相當難能可貴，縣府推動地方型SBIR逐年增加預算，今年補助縣內企業已達1200萬，累計已補助65家廠商，不僅促進縣內產業升級，也提升產業競爭力，並獲得經濟部中小企業處來函肯定縣府辦理地方型SBIR績效，未來仍將持續推動產業創新研發，開創新商機。

(中時)