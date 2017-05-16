樂動苗北夏季藝文演唱會 開始售票

苗北藝文中心持續提供藝文展演活動，今年夏季藝文系列活動將在6月10日推出「明日之星不見不散同學會」，邀請9名歌手包括蔡佳麟、曹雅雯、郭婷筠、陳怡婷、張文綺、曾瑋中、郭宗佑、林孟宗、杜忻恬等同台飆歌，歡迎民眾踴躍購票欣賞。

(中時)