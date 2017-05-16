新竹縣92％聯盟 竹北、竹東開5場公民論壇
新竹縣92%聯盟發起支持新竹縣「修正非自住住家用房屋稅率為至少2%」公民連署系列活動，自17日起將在竹東、竹北場一連舉辦5場公民論壇、人民議會，預計在24日前往議會遞交人民請願書並公布連署，邀請關心公眾及房屋稅、居住正義議題的民眾一起參與。
系列活動第1場為17日晚間7點在竹東鎮惠昌宮舉辦的論壇，由專業者都市改革組織秘書長、巢運發起人彭揚凱擔任來賓；第2、3場則在19日，竹東場在大鄉里萬善祠，晚間7點由政治大學地政系教授徐世榮擔任來賓；竹北場則在縣議會西側，晚間7點則有台灣居住正義協會理事長黃益中出席。
另外在23日晚間7點，分別在竹東鎮二重社區活動中心、縣議會西側，由北北新巢協會理事邱星崴、時代力量新竹黨部主委邱顯智分別擔任竹東、竹北場來賓。
新竹縣92%聯盟發起邀請新竹縣民加入共同請願人的活動，連署書可送至新竹縣議員高偉凱、周江杰以及竹北市民代表許育綸服務處，非新竹縣民亦可透過網路連署聲援，或在臉書上傳手寫「我是○○，我是92%」照片並公開分享，打上「#我是92趴」支持。5月24日下午2點將會前往議會遞交人民請願書並公布連署人數。
(中時)
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