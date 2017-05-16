最貪九品芝麻官 汐止女課員貪汙判13年

被稱為史上最貪的女課員王玉升，士林地院依違背職務收賄，判決有期徒刑13年，褫奪公權5年。（資料圖片）

被稱為「史上最貪女課員」，前汐止區公所視導王玉升，收賄1695萬還嫌不夠，還向掮客李昌諭開口要2000多萬，才願意仲介價值6億多元的土地給欣偉傑建設公司。而王曾經檢舉前鎮長黃建清收賄，明知不能核發派下員證明給祭祀公業管理人蔡宏昇等13人，卻違背職務收賄。判決指出，王不以同等標準律己，玩弄曲解法律，士林地院判決王有期徒刑13年、李12年6月，蔡6年，全案仍可上訴。

2010年間，蔡等人欲出售14筆位在汐止區的的土筆，找來「白手套」李昌鈺出面仲介，希望王將「神明會」認定成「祭祀公業」，發出派下員證明，讓建設公司順利取得土地。

王以自己具「具有公務員身份，不方面出面」，找李代為出面，暗示蔡等人必須支付仲介費。

判決指出，王熟知祭祀公業的申辦要件，蔡等人提供的祭祀照片，神桌上面擺著神明，並非祖先，因而不是同一宗親的祭祀公業，不應該發給蔡等13人派下員證明。

2014年1開始，欣偉傑接受王、李兩人開出的條件，以6億1500萬購買土地，並同意給出仲介費2億3115多萬，其中陸續給出，李透過中間人給王多張支票，其中有70萬，利用經開車載送王回家的途中，在車上交付，還有部分給自己的兒子購買新車。

王遭檢方起訴後，在法庭辯稱，因為是承辦業務人員，並沒有對價關係，與李、蔡等人接觸，都是「諮詢」之用，但又說是，幫李「保管財物」，卻因為買六合彩把錢都輸光，合議庭認為，王的說法不一、前後矛盾，根本就是狡辯之詞。

判決指出，王犯後矢口否認犯罪，至今沒有悔意，證據顯示，王明知神明會的土地，自己檢舉鎮長卻自己不思謹惕，已經嚴重侵害公務員廉潔性，應予以重判，並沒收所有不法所得5。

(中時)