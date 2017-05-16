大埔案達成和解 確定將原地重建

大埔案達成和解，將原地重建，負責居中協調的總統府副秘書長姚人多表示，蔡英文總統很重視大埔原地重建的承諾，對於原地重建目標確定往前一步「我們表示欣慰」。

他說，行政院在這段時間也由內政部負責此案，針對相關法令過程釐清，並協助完成原地重建的目標，「我們感謝內政部葉俊榮部長這段時間以來親自召集相關會議」，今天雙方都同意確定和解，大埔得以原地重建的目標也確定往前一步。

(工商)