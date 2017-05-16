羽球量身訂做球衣 選手試穿尺寸全部OK

戴資穎之前在亞錦賽穿著中華羽協球衣贊助商的服裝，爆發尺寸不合問題。（中新社資料照）

民進黨立委黃國書（左2）16日表示，羽球國手戴資穎等多名國手18日要出發前往澳洲參加蘇迪曼盃，卻到今天才能拿到球衣。體育署競技組長洪志昌（右）說，今天會試到選手服裝沒問題。右2為國訓中心執行長林晉榮。中央社記者裴禛攝 106年5月16日

世界羽球球后戴資穎上月底贏得台灣首面亞錦賽金牌，卻也針對球衣尺寸不合的老問題發難，中華羽協承諾「量身訂做」解決。首批訂做的服裝16日下午送抵國訓中心，中華隊試穿後尺寸全部OK，將於後天出征澳洲角逐蘇迪曼盃。

「這次服裝是在日本訂做，原本通知今天早上會送到，後來貨運delay，下午才來，不過試穿後都OK了，」中華羽球隊總教練張政雄說，相較於過去球衣尺寸爭議，這次有拉長時間準備，按部就班，希望未來不只是羽球，其他代表隊也不要再為服裝不合所苦。

5月1日戴資穎在臉書針對球衣尺寸發難後，贊助商優乃克於4日派遣2人至國訓中心，替選手量尺寸。接著量身訂做的服裝於日本製作，15日送抵台灣，燙印選手姓名後，於16日下午送抵國訓中心，利用中華隊訓練時間進行試穿，選手確認合身後均已簽收。

中華隊這次參加蘇迪曼盃的服裝，球衣主要有兩款，但大多數選手會拿到8件上衣。因為同款上衣至少要有兩件，才能在單場比賽中替換，而除了16日到貨的量身訂做服裝，非量身訂做的服裝之前已先發給選手4套。

中華隊後天就要出征，即使是量身訂做的服裝，今天送到仍怕有試穿後尺寸不合的意外。對此優乃克也有預防措施，從日本總公司派遣3人至蘇迪曼盃賽場，包括1名會講中文的馬來西亞華人，現場解決中華隊的需求，確保服裝沒有問題。

(中時電子報)