羽球量身訂做球衣 選手試穿尺寸全部OK
世界羽球球后戴資穎上月底贏得台灣首面亞錦賽金牌，卻也針對球衣尺寸不合的老問題發難，中華羽協承諾「量身訂做」解決。首批訂做的服裝16日下午送抵國訓中心，中華隊試穿後尺寸全部OK，將於後天出征澳洲角逐蘇迪曼盃。
「這次服裝是在日本訂做，原本通知今天早上會送到，後來貨運delay，下午才來，不過試穿後都OK了，」中華羽球隊總教練張政雄說，相較於過去球衣尺寸爭議，這次有拉長時間準備，按部就班，希望未來不只是羽球，其他代表隊也不要再為服裝不合所苦。
5月1日戴資穎在臉書針對球衣尺寸發難後，贊助商優乃克於4日派遣2人至國訓中心，替選手量尺寸。接著量身訂做的服裝於日本製作，15日送抵台灣，燙印選手姓名後，於16日下午送抵國訓中心，利用中華隊訓練時間進行試穿，選手確認合身後均已簽收。
中華隊這次參加蘇迪曼盃的服裝，球衣主要有兩款，但大多數選手會拿到8件上衣。因為同款上衣至少要有兩件，才能在單場比賽中替換，而除了16日到貨的量身訂做服裝，非量身訂做的服裝之前已先發給選手4套。
中華隊後天就要出征，即使是量身訂做的服裝，今天送到仍怕有試穿後尺寸不合的意外。對此優乃克也有預防措施，從日本總公司派遣3人至蘇迪曼盃賽場，包括1名會講中文的馬來西亞華人，現場解決中華隊的需求，確保服裝沒有問題。
(中時電子報)
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