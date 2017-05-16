艾瑪華森護隱私 曾連手機都不用
電影《直播風暴》描述科技與隱私的，湯姆漢克斯飾演監控員工祕密的科技企業老闆，而艾瑪華森則演出利用網路24小時直播，分享所有隱私的職場新鮮人。
日前接受媒體訪問時，艾瑪華森呼籲：「少在社群媒體上分享自己生活點滴」，她說：「現在大家都在瘋『直播』，但你到底知不知道，公開自己隱私所換得的代價是什麼，這個問題希望大家深思。」
本身就是媒體寵兒的艾瑪華森，對於網路科技一直存在巨大的恐懼，甚至曾經為了保護隱私，連手機都不用，她說：「為了不讓自己透過1個帳號就被看光光，我刪除了手機中的郵件App，而且有段時間，完全不用手機，對於這樣的科技產品，應該是我控制它，而非被控制，我才不要讓動不動就拍照上傳網路、或隨時查看信件這種瘋狂的行為，來控制我的生活。」
(時報周刊)
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