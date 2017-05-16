國民黨6主席候選人 台中籲團結
國民黨主席選舉中彰投區政見說明會今上午在台中世貿中心舉行，雖然下著大雨，不過9點左右就陸陸續續有黨員到場，也由於大雨，高鐵列車誤點，連帶的幾位候選人也受到影響，抽到首位發言的吳敦義，延後了15分鐘才上台。不過國民黨台中市黨部主委任杰表示，高鐵延誤屬不可抗力因素，不必因遲到而依照規定扣掉發言時間。
會議一開始，全體黨員起立，由南投縣、彰化縣、台中市主委領唱，帶大家唱起久違的國歌，接著由中國國民黨副秘書長兼組發會主委張雅屏，代表致詞。趁著高鐵延誤帶來的發表會時間延誤，中國國民黨文傳會主委胡文琦，利用時間嚴詞批判民進黨的執政。
首位發言的吳敦義指出，有人建議要把三民主義統一中國，明白列入國民黨裡，但「統有難度，獨不可行，等三民主義統一中國，再來談統。」他也強調，國民黨不會改名，但要改個性，以往國民黨是溫良恭儉讓，現在則要當仁不讓。
洪秀柱則痛批兩岸關係被蔡英文總統搞成這樣，一步路也走不出去，WHA都沒法參加，何況一帶一路。指出人格比人脈重要，社會信賴比你的資歷重要。請客吃飯，利益交換不叫團結，在共同理念之下才叫團結。強調要趕快「用壯育青」讓年輕人趕快接班，重新拿回執政權。
潘維剛指出民進黨執政後，一例一休、年金改革政策爭議，兩岸關係急凍，台灣不到一年，就快被蔡英文總統搞垮。呼籲不要激化選舉，要團結。
郝龍斌表示，黨主席要帶頭走上街頭，強硬抗爭才能讓民進黨低頭，民進黨不會有善意，黨主席強而有力，民進黨才會讓步，才會低頭。並呼籲不要再「網路互打」，撕裂黨的情誼，這要怎麼團結？
詹啟賢說，民進黨最近民調很低，但回過頭來看國民黨，民調也沒高回來，現在如果就來選舉，做出來的民調也是民進黨贏！怎會這樣？我是醫生，會對症下藥救這個黨。國民黨要重新開始，要選出有正當性、有道德高度的黨主席。
韓國瑜指出國民黨過去沒做好，要謙虛檢討，國民黨必須瘦身美容，打破醬缸大老文化，他要學司馬光打破水缸，給國民黨帶來改變。並呼籲選民要給國民黨公平，國民黨過去執沒做好是事實，但國民黨要的是公平，不要用雙重標準看國民黨和民進黨。
(中時)
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