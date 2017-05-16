力勤逾期肉案新事證 衛局再重罰600萬
台中市清水區力勤肉品公司涉嫌販售逾期冷凍肉品案，繼日前台中市衛生局前往清查並開罰600萬，本月6日衛生局又接獲檢舉人提出的新事證，經查確認逾期肉品日前已流入部分縣市，再度祭出600萬元重罰，總計截至目前已開罰1200萬。
衛生局指出，為釐清此案細節，檢舉人於5月6日配合說明，並當場提出新事證，稽查人員也依循出貨單展開跨縣市追查，分別於8日、12日查出確實有逾期肉品流入市面，在嘉義部分，有業者因媒體報導、決定自行銷毀690公斤；台南則有業者儲存有816公斤力勤肉品，因無法提出有效日期證明，已被責令暫時不得販售。
衛生局強調，上月26日，衛生局即會同食藥署中區管人員及保七總隊警察前往力勤稽查，現場查封三項有疑慮產品共計1萬5608.4公斤，並持續追蹤已出貨肉品是否有問題，經連日稽查，已將相關事證及下游業者後續查核資料分別於本月5日、8日及15日移請台中地檢署偵辦。
(中時)
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