高市春天藝術節 推節慶台灣音樂會

高雄市國樂團在高雄春天藝術節推出的《節慶臺灣》音樂會。（文化局提供）

「北天燈，南蜂炮，中𪹚龍，東寒單」，台灣四大節慶活動熱鬧場景令人印象深刻，如果用音樂呈現，會是什麼樣的韻味？高雄市國樂團在高雄春天藝術節推出的《節慶臺灣》音樂會，告訴你答案。

國樂創作及曲譜來源向來以大陸為最大市場，高雄市國樂團為積極開創台灣本土作品，邀請台灣作曲家譜曲。去年首度嘗試以台灣四大族群音樂為素材，以絲竹樂全新創作。

今年則以台灣各地節慶為主題，有平溪的天燈、鹽水蜂炮、苗栗𪹚龍及東部的炸寒單等，並委託新銳作曲家為樂團創作10首全新作品，此場音樂會的最大的特色即為結合影像設計及燈光製作，透過影像的播放，讓觀眾更為深刻瞭解每個節慶的由來及背後的故事，成為音樂會一個具深度且富有意義的主題。

高雄市愛樂文化藝術基金會副執行長兼高雄市國樂團指揮郭哲誠在排練過程時有所感觸地表示，現今國樂團的型式是取自西方交響樂團，也是順應西風東漸、嘗試面對主流喜好的一種變通，而形成的國樂交響化。

連續2年製作絲竹專場，就是想讓民眾更能體驗國樂絲竹樂的美。聽的見每一樣樂器的語彙和表現，例如彈撥的吟、挑或擦弦的揉等動作，都能細細地彰顯出來，這是在大編制合奏中無法領會的，希望這樣的專場能有別於以往的大樂隊、獨奏或協奏曲等，由此感受到各類樂音的美並帶給聽眾們更豐富的欣賞層面。

《節慶臺灣》音樂會，將於5月21日星期日晚間7:30於大東文化藝術中心演出，結合影像設計及燈光效果，希望讓前來聆賞的愛樂者有難忘的回憶及驚艷。

(中時)