520超過400對新人預約登記 新北戶政備戰
520將至，因諧音「我愛你」加上適逢周六，新北市各戶所預約登記結婚人數已超過400對，為迎接這個大日子，各戶所全面備戰，除布置特色拍照專區，還有準備伴手禮祝福新人百年好合；新北民政局建議，新人提前到往戶所登記，再指定520生效可避開人潮。
結婚登記除挑選黃道吉日，近年越來越多民眾選擇特殊意義日子登記，新北市民政局統計，結婚登記夯日包括元旦1月1日，情人節2月14日、3月14日，諧音我愛你5月20日也很夯。
戶政科長顏耀明表示，每到特殊節日新北各戶所都會精心佈置拍照專區，這次520新店戶所以氣球拱門、海報供民眾拍照並贈送起家碗禮盒1組；三峽戶所規畫「52017我愛你一起旅行」，以世界地圖、旅行箱、飛機等元素佈置結婚拍照專區，還有愛的噗噗車可供打卡拍照。
樹林戶所則贈送結婚新人對杯1組，讓新人依靠在一起，品嚐一「杯」子的幸福；永和戶所結合轄區地名與海芋花朵表達「永浴愛河」來祝福新人，並備有中國風、地中海風布幕拍照留念。
顏耀明表示，新人們想要在今年的520登記結婚，未必要在當天到戶政事務所登記，可以提前3個工作天前往戶政事務所申請登記，指定520日為結婚生效日，且今年提前3天提出登記，與520登記者一樣都可獲得禮物，歡迎民眾多加利用。
(中時)
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