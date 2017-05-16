綠茶漱口水吞下去也行？

兒茶素具有減少牙結石效果，可以預防蛀牙及牙齦發炎的發生。(圖/達志影像/Shutterstock)

現代人注重形象，多會在用餐後使用漱口水，以保持口氣清新，日前巴西聖保羅大學口腔醫學院發表已研製出以兒茶素為成份的純綠茶漱口水，吞下肚也不會造成身體問題。

茶葉中富含植物類黃酮兒茶素，兒茶素可以穩定血壓、抗氧化、抗發炎等有益心血管疾病、調節體質功效，而且口腔醫學院研究員還發現兒茶素具有減少牙結石效果，可以預防蛀牙及牙齦發炎的發生。

依據ETtoday，Andyra de Rossi教授表示，其實主要是針對兒茶素具有抗菌、抗腐蝕的功效進行修復口腔、術後復原及假牙保養的材料進行研究，但團隊後來發現，兒茶素可以有效的降低唾液微生物含量，因此分離研製後，製成更高濃度的兒茶素，不但提高牙齒保健效果，保存期限也延長了，小朋友如果不小心喝下肚也不會危害健康，而一般市面上的漱口水，大多含有酒精，且越有清涼感的漱口水，長期使用會對口腔粘膜有害。

(中時電子報)