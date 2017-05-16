台東太麻里火燒車 疑駕駛輕生自焚

台東太麻里山區發生火燒車案，警消人員抵達現場，發現1人死亡，疑似在車內輕生。（莊哲權翻攝）

台東太麻里山區發生火燒車案，造成1死1傷，整輛車已被燒成廢鐵 。（莊哲權翻攝）

台東縣太麻里鄉山區，今天清晨發生火燒車案，駕駛莊男燒死在後車廂，另名黃男嗆傷送醫，由於莊男則姑姑家留紙條，透露輕生之意，警方初步判定，莊男可能在車內自焚，但也不排除加工自殺可能，真正原因仍待釐清。

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警方調查，莊男、黃男均20歲，住高雄仁武區，兩人同在一家加油站打工，昨天晚間8點多，莊男開著姑姑的車子，偕同黃男往台東出發，姑姑發現莊留有「我要去哪裡？我不知道，辛苦你們了，忠哥不孝，請原諒」的字條，懷疑有輕生念頭，手機也聯絡不上。今天清晨5時許向仁武分駐所報案協尋，警方搜尋莊男最後發話位置是在太麻里鄉美和村。

台東縣消防局今天上午7時許獲報，太麻里鄉北里村後山有火燒車，警消人員抵達現場發現莊已死在後車廂，遺體焦黑碳化，而自行爬窗脫困的黃男則受嗆傷。

王姓報案人說，他與老婆開車上山採檳榔，在距案發地約3公里處遇見黃男攔車求救，立即協助報案。

黃男到院意識雖清醒，但口齒不清，含糊指稱他與莊男一起出門，由莊開車，途中因太累而睡著，後來感覺到灼熱驚醒才發現車頭處已著火，叫喚昏迷的莊男沒反應，連忙逃出車外，至於車子為什麼會起火，他也莫名其妙。

警方初步研判，莊男可能將開車到太麻里北里山區1處橘子園旁，從後車廂進入車內，隨後點燃火源自焚，由於整輛車被燒成廢鐵，車輪僅見鋼絲與鋁圈，鑑識人員難辨認引燃物。

由於莊男陳屍處啟人疑竇，加上火勢猛烈，黃男如何逃出等疑點，及莊男死前是否服用大量安眠藥物或毒品，黃男案發前是否知情，或另有隱情等，尚待釐清，警方不排除有加工自殺的可能。

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