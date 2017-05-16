台東太麻里火燒車 疑駕駛輕生自焚
台東縣太麻里鄉山區，今天清晨發生火燒車案，駕駛莊男燒死在後車廂，另名黃男嗆傷送醫，由於莊男則姑姑家留紙條，透露輕生之意，警方初步判定，莊男可能在車內自焚，但也不排除加工自殺可能，真正原因仍待釐清。
在
警方調查，莊男、黃男均20歲，住高雄仁武區，兩人同在一家加油站打工，昨天晚間8點多，莊男開著姑姑的車子，偕同黃男往台東出發，姑姑發現莊留有「我要去哪裡？我不知道，辛苦你們了，忠哥不孝，請原諒」的字條，懷疑有輕生念頭，手機也聯絡不上。今天清晨5時許向仁武分駐所報案協尋，警方搜尋莊男最後發話位置是在太麻里鄉美和村。
台東縣消防局今天上午7時許獲報，太麻里鄉北里村後山有火燒車，警消人員抵達現場發現莊已死在後車廂，遺體焦黑碳化，而自行爬窗脫困的黃男則受嗆傷。
王姓報案人說，他與老婆開車上山採檳榔，在距案發地約3公里處遇見黃男攔車求救，立即協助報案。
黃男到院意識雖清醒，但口齒不清，含糊指稱他與莊男一起出門，由莊開車，途中因太累而睡著，後來感覺到灼熱驚醒才發現車頭處已著火，叫喚昏迷的莊男沒反應，連忙逃出車外，至於車子為什麼會起火，他也莫名其妙。
警方初步研判，莊男可能將開車到太麻里北里山區1處橘子園旁，從後車廂進入車內，隨後點燃火源自焚，由於整輛車被燒成廢鐵，車輪僅見鋼絲與鋁圈，鑑識人員難辨認引燃物。
由於莊男陳屍處啟人疑竇，加上火勢猛烈，黃男如何逃出等疑點，及莊男死前是否服用大量安眠藥物或毒品，黃男案發前是否知情，或另有隱情等，尚待釐清，警方不排除有加工自殺的可能。
★再給自己一次機會
自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。