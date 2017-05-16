宜蘭悟元心靈文化園區 休閒賞玉絕佳去處

悟元心靈文化園區內的「玉泉溪」，水源是天然湧泉，水質清澈，溪底的墨玉碎石俯拾皆是。（胡健森攝）

有句話說「人養玉、玉養人」，玉石與人彼此之間會產生的正面影響力，由此可知。位於宜蘭縣三星鄉的悟元心靈文化園區，園區內林木蓊鬱、蟲鳴鳥叫，地面上、小溪裡佈滿了台灣墨玉碎石，更有極其珍貴、重達數噸的巨大墨玉原石及龍鳳玉床，讓遊客能在有如世外桃源的環境裡，吸收大自然精華，並藉由與玉石的親密互動產生更多的正能量。

悟元心靈文化園區今年在經營模式大幅轉型，以提供休閒、知識、養生之旅為訴求，而近年來備受重視及歡迎的台灣墨玉，更是園區的重點主題，園區內陳列了兩張有如武俠小說中「寒玉床」的台灣墨玉床，大的玉床重達12.3公噸，小的也有6.9公噸，兩張玉床皆以龍鳳雕刻其上，故名為「龍鳳玉床」。

園區工作人員說，大的龍鳳玉床因具有靈氣，因此須以護欄圍起，只提供遊客觀賞，但小玉床則能讓遊客直接坐躺，親身感受龍鳳玉床的妙處。如果覺得還不夠過癮，特別是天氣越來越炎熱，園區內還有1條「玉泉溪」，水源來自天然湧泉，溪底鋪滿了墨玉碎石，非常適合全家大小戲水、泡腳，享受那清涼消暑的快感，或許還能發揮避邪、轉運的效果。

玉石除了觀賞、把玩，自古以來更一直認為玉石具有靈氣，因此將玉石融入飲食之中，也是悟元文化園區努力推動的方向，包括將玉石入水煮沸泡茶，獨特的「玉石茶湯」品嚐起來更為甜美；而配合端午節將至，園區更將推出「玉石湯粽」，將放入玉石煮沸的湧泉水，用於蒸煮園區所特製的干貝肉粽，典雅的肉粽名加上美味的口感，也堪稱一絕。

為了讓更多人體驗玉石的美妙，悟元文化園區正推出優惠活動，即日起至5月31日，除了提供150元的入場券優惠價，入園遊客更可持票根兌換1顆「玉石湯粽」，或者是選擇換取1包價值130元的精選「碎墨玉石」，可帶回家泡茶、煮湯，並可反覆多次使用。

園方目前除提供遊客每人150元的優惠價，3歲以下、70歲以上，以及領有身心障礙手冊者及陪同的1名家屬免費；宜蘭縣民則直接享有入園免費，就讀縣內大專院校的學生也視同縣民享有優惠；外縣市學生凡20人以上團體，每人只要10元清潔費。悟元心靈文化園區，地址在三星鄉大隱村大埔三路268巷16號，電話：（03）9898229、0932-090369周小姐。

(中時)