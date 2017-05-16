因豬哥亮忽略一帶一路被罵 宥勝：你長輩過世會管去財團？

因豬哥亮忽略一帶一路，宥勝：你長輩過世會管去財團？（取自宥勝臉書）

秀場天王豬哥亮病逝震驚台灣演藝圈，曾與豬哥亮合作過的男星宥勝，今(16日)也臉書有感而發寫下：「關心豬大哥而忽略一帶一路的人，有需要被罵嗎？我想請問，如果你家最敬重的長輩過世了，你會去管旁邊的財團又蓋了多少鐵路或造了幾艘船嗎？」引發網友熱烈討論。

宥勝認為這世界最重要的是愛，稱大陸很擺明就是個天生強壯的戰士，那為什麼要跟對方比市場、比預算？然後再拿這些數值強暴自己？所以在搞清楚狀況前，別再自己打擊自己，「台灣是個很棒的民族，熱情、熱血、有品味、並有創造精神，雖然地小，人少，但只要團結起來就可以做出超棒、而且會讓世界追隨的事！」

宥勝又稱，或許媒體報導真的很不平衡，但這就是傳統收視習慣所造成的，「但既然新媒體的收視由我們自己決定，那就從現在開始，去影響未來的台灣吧。從自己與孩子們開始做起，互相了解、彼此有愛，那台灣征服世界只是時間上的問題而已。但絕對不是用經濟力或國民所得在衡量的。」直言自己家人過得快不快樂才重要，別再執著名利的成功，能愛家人與愛自己就是現在能做得最好的事了。

(中時電子報)