澎湖高職生疑似考試作弊 跳樓自殺

國立澎湖海事水產職業學校資訊科2年級李姓男學生，16日下午段考英文科疑似作弊被抓，居然趁著與老師談話之際，猛然從4樓跳下自殺，當場死亡。

澎水職校一連3天舉行期中段考，昨天下午4點許是段考第2天的最後1節英文科考試，18歲李姓男學生疑似利用手機作弊，監考賴姓男老師當場查獲，沒收手機及考卷。

考試結束後，賴姓老師將手機及考卷一併送交教務處處分，經協商後再返回莊敬樓4樓教室欲歸還李姓學生手機，雙方在教室外談話，其他學生在一旁圍觀。

短短談話不到5分鐘光景，李姓學生突然轉身大步跨上矮牆的洗手台，縱身就往下跳，圍觀同學們頓時嚇到全都傻眼，賴姓老師急忙伸手要拉住衣袖挽回，但事與願違，自己也不慎擦傷。

校方緊急通報救護車後送醫院搶救，礙於頭部著地嚴重顱內出血，急救無效回天乏術；家屬獲報趕往醫院，當場嚎啕大哭悲慟不已。

李姓學生的父親是澎湖白沙警分局的警察，昨日初步偵訊過程很理性，只表示兒子個頭不小、讀書很認真，平日安靜不大說話，朋友也不多，本來在馬公高中就讀，1年級下學期才轉學到澎水讀資訊科，實在不知道兒子究竟發生了什麼事。

校方表示，李姓學生在校表現正常，與同學間互動也和睦，並未發現有任何異常行為，只是平日個性較衝動；昨日澎湖下雨，事發當時老師極力試圖抓住他，也或許地板潮濕釀生不幸意外。

昨日事發後，網路上不斷有學生留言及爆料，直指李姓學生是不滿老師誣賴他考試作弊，他據理力爭想解釋又不被理解，一時氣憤想不開才會當場跳樓。

全案警方正積極偵辦，現場勘驗確認走廊洗手台上的腳印，目前偵訊學校老師、同學及家屬，進一步釐清真正肇事原因。

※自殺解決不了問題，家人增添悲痛。

請珍惜生命，再給自己一次機會。

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(中時)